Windows 11 Güncellemeleri İçin Artık Yeniden Başlatma Gerekmeyecek: Peki Nasıl?

Microsoft, Windows 11'e yeniden başlatma gerektirmeyen güncellemeler sunma planlarını duyurdu. Bu yenilik, kullanıcıların güncellemeler için bilgisayarlarını yeniden başlatma ihtiyacını ortadan kaldırarak daha sorunsuz ve kesintisiz bir deneyim sağlayacak.

Şu anda kullanıcılar, Windows 11'e güncelleme geldiğinde bilgisayarlarını yeniden başlatmak zorunda kalıyor. Bu durum, özellikle de iş veya oyun gibi önemli bir eylem esnasında güncelleme yapmanız gerektiğinde oldukça can sıkıcı olabiliyor.

Microsoft, bu sorunu çözmek için yeni bir güncelleme sistemi üzerinde çalışıyor. Bu yeni sistem, Windows 11'in güncellemeleri arka planda indirmesine ve yüklemesine izin verecek ve yeniden başlatma gerektirmeyecek.

Yeniden Başlatma Gerektirmeyen Güncellemeler Ne Zaman Gelecek?

Bahsi geçen yeniden başlatma gerektirmeyen güncellemeler ilk olarak, Windows 11'in bir sonraki büyük güncellemesi olan 24H2 güncellemesinde test edilmeye başlanacak. İlk aşamada yalnızca belirli güvenlik güncellemeleri yeniden başlatma olmadan yüklenebilecek.

Microsoft, gelecekteki Windows 11 güncellemelerinde bu kapsamı genişletmeyi planlıyor. Bu sayede, kullanıcılar zaman içerisinde tüm güncellemeleri yeniden başlatma ihtiyacı olmadan alabilecekler.

Şimdilik konuya dair farklı bir gelişme yok fakat Microsoft'un bu tarz yenilikleri uzun vadede test ederek sunmayı tercih ettiği bilindiğinden, bu yeni sisteme geçiş öncesinde de birçok testten başarılı sonuç almayı bekleyeceği aşikâr.

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