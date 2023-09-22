Windows 11 Güncellemesiyle Birlikte Geçiş Anahtarı Özelliği Geliyor!

Microsoft'un gelecek Windows 11 güncellemesiyle ilgili yeni bir haber ortaya çıktı. Buna göre güncellemede geçiş anahtarı özelliği bulunacak. Geçiş anahtarı özelliği, kullanıcılar için şifre yerine kullanabilecekleri basit ve güvenli bir alternatif olacak.

Microsoft'un AI ve Surface lansman etkinliğinde duyurulan yeni Windows 11 güncellemesi, 26 Eylül'den itibaren kullanıma sunulacak.

Şifresiz Oturum Açma Deneyimi!

Güncellemeye gelecek geçiş anahtarı özelliği, kullanıcıların hesaplarında oturum açmaları için yüzünü, parmak izini veya cihaz PIN'ini kullanmasını sağlayacak bir kimlik doğrulama sistemine sahip olacak.

Microsoft bu özelliği haziran ayında Windows Insider geliştirici kanalında test etmeye başlamıştı. Yakında kullanıma sunmayı planladığı özelliği, Windows Hello aracılığıyla oluşturacak.

Kullanıcıların hem daha pratik hem de daha güvenli bir şekilde hesaplarına giriş yapmasını sağlayacak geçiş anahtarı özelliğiyle ilgili şirketten şöyle bir açıklama geldi:

"Son birkaç yıldır, geçiş anahtarlarıyla parolasız geleceği ilerletmek için endüstri ortaklarımız ve FIDO Alliance ile birlikte çalışmaya kararlıyız. Geçiş anahtarları, web sitelerine ve uygulamalara erişmenin platformlar arası, ekosistemler arası geleceğidir."

Geçiş anahtarları, klasik şifrelere göre kimlik hırsızlıklarına karşı daha dayanıklı bir sistemdir. Bu sebeple Microsoft'un kullanıcıları için böyle bir fırsat sunması Windows'ta yeni bir dönemin başlamasına vesile olacak.

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