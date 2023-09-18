Windows ve Surface Şefi Panos Panay, Microsoft'taki Görevinden Ayrılıyor!

Panos Costa Panay, Microsoft Surface cihaz serisini ve Windows 11 işletim sistemini yaratan Amerikalı bir yönetici. Microsoft'un Baş Ürün Sorumlusu olarak görev yapan Panay, uzun bir süre şirketin cihazlarını denetledi.

Panay, neredeyse 20 yıla varan iş tecrübesinin ardından Microsoft'taki görevini sonlandırdığını duyurdu. Ünlü yönetici sosyal medyada paylaşım yaparak şirkete veda etti.

Kendine Yeni Bir Sayfa Açıyor!

Panay'ın şirketten ayrılacağının haberini ilk olarak Microsoft'un deneyim ve cihazlardan sorumlu başkan yardımcısı Rajesh Jha bildirdi. Çalışanlarına e-posta yoluyla ilettiği mesajında Panay'ın Microsoft'tan ayrılma kararı aldığını yazdı.

After 19 incredible years at Microsoft, I've decided to turn the page and write the next chapter. I’m forever grateful for my time at Microsoft and the amazing people I had the honor to make products with. — Panos Panay (@panos_panay) September 18, 2023

Bugün ise Panos Panay resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Panay'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Microsoft'ta geçirdiğim 19 inanılmaz yılın ardından sayfayı çevirip bir sonraki bölümü yazmaya karar verdim. Microsoft'ta geçirdiğim zaman ve birlikte ürün üretme onuruna sahip olduğum harika insanlar için sonsuza kadar minnettarım."

Panay, ayrılma kararı sebebiyle 21 Eylül'de gerçekleşecek Surface etkinliğine katılmayacak. Ünlü iş insanının yeni dönemde Amazon’a gideceği ve orada Echo ile Alexa ürünlerin başına geçeceği söylendi.

Panos Panay'ın görevini Microsoft'un tüketici pazarlama müdürü Yusuf Mehdi devralacak.

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