Windows ve Surface Şefi Panos Panay, Microsoft'taki Görevinden Ayrılıyor!

Panos Costa Panay, Microsoft Surface cihaz serisini ve Windows 11 işletim sistemini yaratan Amerikalı bir yönetici. Microsoft'un Baş Ürün Sorumlusu olarak görev yapan Panay, uzun bir süre şirketin cihazlarını denetledi.

Panay, neredeyse 20 yıla varan iş tecrübesinin ardından Microsoft'taki görevini sonlandırdığını duyurdu. Ünlü yönetici sosyal medyada paylaşım yaparak şirkete veda etti.

Panay'ın şirketten ayrılacağının haberini ilk olarak Microsoft'un deneyim ve cihazlardan sorumlu başkan yardımcısı Rajesh Jha bildirdi. Çalışanlarına e-posta yoluyla ilettiği mesajında Panay'ın Microsoft'tan ayrılma kararı aldığını yazdı.

After 19 incredible years at Microsoft, I've decided to turn the page and write the next chapter. I’m forever grateful for my time at Microsoft and the amazing people I had the honor to make products with.