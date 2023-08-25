Windows 11'in Yeni Güncellemesiyle İki Önemli Özellik Geliyor

Microsoft yaklaşan Windows 11 güncellemesiyle iki yeni özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Yeni Ayarlar Ekranı

Windows 11 Beta için en son önizleme derlemesinde (22631), yeniden tasarlanmış bir Ayarlar ana sayfası tanıtıldı. Bu ana sayfada bilgisayar adı, internet bağlantı durumu ve son Windows Update denetimi gibi temel sistem bilgileri görüntüleniyor.

Ayrıca OneDrive depolama alanı, Windows temaları ve renkleri için kişiselleştirme seçenekleri, kullanım geçmişine göre önerilen ayarlar, Game Pass abonelikleri de dâhil olmak üzere Xbox hesap detayları da aynı ekranda yer alıyor.

Yeni Yedekleme Sistemi

Bir diğer önemli eklenti ise Windows 11 için geliştirilmiş bir yedekleme sistemi. Windows Yedekleme uygulaması, beta test kullanıcılarının ayarlar, özelleştirmeler, görev çubuğu seçenekleri, başlat menüsü düzeni ve Microsoft Store uygulamaları dâhil olmak üzere bilgisayarlarındaki tüm ayarları yedeklemelerine olanak tanıyor.

Build 22631 ayrıca Windows 11 vurgu rengini Dinamik Aydınlatma'daki RGB çevre birimleriyle senkronize etme özelliğini de getiriyor. Ayrıca Microsoft'un bu önizleme derlemesiyle ilgili blog gönderisinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere çeşitli hata düzeltmeleri de yeni güncellemeyle birlikte gelecek.

Peki siz Windows 11'e gelecek bu yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.