Microsoft, Windows 11'in Her Köşesini Yapay Zeka ile Dolduracak: İşte Planlar!

Microsoft'tan gelen yeni bir sızıntıya göre Windows 11 gelecekte bazı temel uygulamalarını yapay zekâ ile donatmayı planlıyor.

Windows Central'dan Zac Bowden, Microsoft'un Windows 11'deki varsayılan uygulamalardan 'birkaçını' yapay zekâ ile desteklemeyi düşündüğünü ve bu uygulamaların Fotoğraflar, Ekran Alıntısı Aracı, Paint ve Kamera uygulamasını içerdiğini bildirdi.

Hangi Windows 11 Uygulamalarına Yapay Zeka Özellikleri Gelecek?

Fotoğraflar 'a gelecek yapay zekâ, insan ya da nesne içeren görüntülerde yapay zekânın bunları tanımlayabilmesi ve kullanıcıya bunların kesilip başka bir görüntüye (ya da belgeye veya herhangi bir yere) yapıştırılması konusunda hizmet vermesini içeriyor.

'a gelecek yapay zekâ, insan ya da nesne içeren görüntülerde yapay zekânın bunları tanımlayabilmesi ve kullanıcıya bunların kesilip başka bir görüntüye (ya da belgeye veya herhangi bir yere) yapıştırılması konusunda hizmet vermesini içeriyor. Paint 'e gelecek yapay zekâ, doğrudan metinden resme görsel çizimi konusunda yardım sağlayacak bir üretken yapay zekâyı içeriyor.

'e gelecek yapay zekâ, doğrudan metinden resme görsel çizimi konusunda yardım sağlayacak bir üretken yapay zekâyı içeriyor. Ekran Alıntısı Aracı 'na gelecek yapay zekâ, aracın ekran görüntülerindeki metinleri algılamasını sağlayarak bu kelimelerin panoya çıkarılmasını kolaylaştırabilecek OCR'yi (optik karakter tanıma) içeriyor.

'na gelecek yapay zekâ, aracın ekran görüntülerindeki metinleri algılamasını sağlayarak bu kelimelerin panoya çıkarılmasını kolaylaştırabilecek OCR'yi (optik karakter tanıma) içeriyor. Kamera'ya gelecek yapay zekâ ise fotoğraflardan metin çıkarmak için benzer bir OCR özelliğini içerecek.

Bowden bu fikirlerin henüz kapalı kapılar ardında test edildiğini ve Windows 11'e ne zaman geleceklerinin belli olmadığının altını çiziyor.

Peki siz bu özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.