Windows 11 ile Android Uygulaması Çalıştırabileceksiniz!

Microsoft tarafından dün akşam saatlerinde resmi olarak duyurulan Windows 11, sunduğu çeşitli özelliklerle şimdiden milyonlarca kullanıcının beğenisini kazanmayı başardı. Etkinlik sırasında dikkat çeken en önemli ayrıntılardan birisi de mobil uygulamalara yönelik destek oldu. Windows 11 ile herhangi bir emülatöre ya da harici yazılıma ihtiyaç duymadan Android uygulaması çalıştırabileceksiniz.

Windows 11 ile Android Uygulaması Kullanılabilecek

Windows 11 ile kullanıma sunulacak olan mobil uygulama desteğinin detayları şu anda tam olarak bilinmiyor olsa da, çeşitli görüntüler aracılığı ile nasıl görüneceği ve nasıl çalışacağı konusunda fikirlerimiz bulunuyor. Buna karşın merak edilen soru hala cevapsız durumda: İstediğimiz her uygulamayı çalıştırabilecek miyiz?

Muhtemelen Apple'ın M1 işlemcili MacBook modellerine sunduğu özellikte de olduğu gibi, Windows 11 kullanıcıları da istediği her Android uygulamasını çalıştıramayacak. Bunun bir anlamda geliştiriciye ve uygulamanın geliştirme sürecine bağlı olacağını düşünebiliriz.

Yazımızın devamında Windows 11'in minimum sistem gereksinimlerine, yükseltmenin ücretsiz olup olmayacağına ve sıfırdan satın alacaklar için fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı detaylar için yazının sonundaki bağlantımıza tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz.

Windows 11 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 1 GHz Çift Çekirdek 64-bit

1 GHz Çift Çekirdek 64-bit Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 64 GB

64 GB Ekran: 9 inç 1366 x 768 Piksel

Windows 10 kullanıcıları Windows 11'e tamamen ücretsiz bir şekilde yükseltme yapabilecekler. Sıfırdan bir işletim sistemi satın almak isteyen kişilerin ise seçilen pakete bağlı olarak 149 dolar ila 319 dolar arasında bir fiyat ödemesi gerekebilir. Bu fiyatlar, Windows 10'dan 10 dolar daha pahalı olacak şekilde ayarlanmış.