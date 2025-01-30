Windows 11'den iPhone ve Android Kullanıcılarına Büyük Kolaylık

Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için iPhone desteğini genişletme yönünde karar aldı. Geçen yıl Android kullanıcılarına sunulan özellikle birlikte iPhone telefonlarınızın bilgileri, bilgisayar kullandığınız süre boyunca elinizin altında olacak. İşte detaylar:

Bildirim ve Mesajlar Başlat Menüsünde

Microsoft, Windows 11 2024 güncellemesiyle Android kullanıcılarına telefonlarının pil durumu, bildirimler, mesajlar, aramalar ve fotoğraflara hızlı erişim imkanı sunmuştu. Şimdi ise bu özellik, iPhone kullanıcıları için de geliyor.

Hâlihazırda Windows Insider programına dahil olan kullanıcılar dilerlerse bu yeni özelliği test etmeye başlayabiliyorlar. Microsoft'un blog yazısında belirttiğine göre, iPhone kullanıcıları da Android kullanıcılarıyla aynı avantajlara sahip olacak:

Telefonun pil durumu ve bağlantı bilgilerini görme

Mesajlara ve aramalara erişim

Son aktivitelere erişim

Tüm bu özellikler, Windows 11 başlat menüsüne entegre edilecek.

Phone Link Uygulamasının Bir Uzantısı

Bu yeni özellik, Microsoft'un Phone Link uygulamasının bir uzantısı olarak kabul gördü. Phone Link, 2023 yılında iMessage desteği eklenerek güncellenmişti. Böylece iPhone kullanıcıları Bluetooth üzerinden gelen mesajları bilgisayarlarında görüntüleyebiliyor ve iMessage üzerinden mesajlaşabiliyordu.

Microsoft, Aralık 2023'te iPhone dosya paylaşımını test etmeye başlamıştı ve bu özellik, Windows 11'in yerel "Paylaş" özelliğiyle de uyumlu çalışıyor. Başlat menüsü entegrasyonu sayesinde artık hem bunlar, hem de dosya paylaşımı özelliği kolaylaşacak.

Android ve iPhone kullanıcıları, bu arayüz üzerinden fotoğraf veya belge gibi dosyaları hızlıca aktarabilecekler.

Özelliğin yalnızca Windows Insider programının Dev ve Beta kanallarındaki kullanıcılar tarafından erişilebilir olduğunu hatırlatalım. Microsoft, test sürecinin ardından bu özelliği önümüzdeki aylarda tüm Windows 11 kullanıcılarına sunmayı planlıyor.