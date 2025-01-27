Microsoft’un 2025’e damga vuran ilk Windows 11 24H2 güncellemesi, kullanıcılar için tam bir felakete dönüştü. KB5050009 adlı güncelleme, 15 Ocak’ta yayınlandı ve kısa sürede ses sistemlerini, Bluetooth bağlantılarını ve hatta bilgisayar kameralarını çökertti. İşte bu güncellemenin yarattığı kaos ve kullanıcıların yaşadığı çile!

Windows 11 Güncellemesi Kullanıcıları Çıldırttı: Ses Gitti, Bluetooth Çöktü, Kameralar Kayboldu!

Güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar, artık ses çıkışı alamadıklarını bildiriyor. Kullanıcılar kablolu ya da kablosuz herhangi bir aygıttan ses alamıyor. Bu sorunlar belirli bir üreticiyle sınırlı değil. Windows 11'in ses çıkışı sorunları aslında Aralık ayında başka bir güncellemeyle de gündeme gelmişti.

O dönemde Microsoft, etkilenen cihazlar için 24H2 güncellemesini geçici olarak engellemişti. Ancak şu an için son güncelleme i için benzer bir düzeltme henüz yayınlanmadı. Ses ve Bluetooth sorunlarının yanı sıra, güncelleme bazı kullanıcılarda entegre webcam'lerin tanınmamasına da neden oluyor.

Özellikle Dell laptoplarda görülen bu sorun, şu an için yalnızca Windows 11'in tamamen yeniden yüklenmesiyle çözülebiliyor. Ayrıca, Ocak 2025 güncellemesinden bu yana kullanıcılar; çeşitli yeniden başlatmalari, Alt + Tab tuş kombinasyonunun kullanıldığı anda açık programların çökmesi ve Ctrl + Alt + Delete ve Görev Yöneticisi'nin çalışmaması gibi sorunlar yaşıyor.

Şu an için KB5050009 güncellemesinin neden olduğu sorunlara kesin bir çözüm bulunmuyor. Etkilenen kullanıcılar, güncellemeyi kaldırmayı deneyebilir ve otomatik güncellemeleri duraklatabilir. Microsoft'tan konuya ilişkin resmi bir açıklama beklenirken, kullanıcılar geçici çözümlerle idare etmek zorunda kalıyor.