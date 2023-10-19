Windows 11'in Kullanıcı Sayısı Ortaya Çıktı: Beklenenden Az!

2021 yılının ekim ayında piyasaya çıkan Windows 11'in kullanıcı sayısı ortaya çıktı. Yayınlanan yeni bir rapora göre yaklaşık iki yıl önce kullanmaya başladığımız Windows 11, eski sürüme göre çok daha yavaş yayılıyor.

Kullanıcılara birçok yenilik sağlayan sürümün kaç kişi tarafından indirildiği belli oldu. Windows 10 ile kıyaslanınca yeni sürümün biraz geride kaldığı görüldü. İşte haberimizin devamı...

Windows 10'un Hızını Yakalayamadı!

Microsoft'un Windows Central ile paylaştığı verilere bakıldığında Windows 11‘in aktif olarak kullanıldığı cihaz sayısı 400 milyonu aştı. Hatta bu sayının 2024 yılının başlarında yarım milyonu geçeceği düşünülüyor.

2015 yılında piyasaya sürülen Windows 10 ise yarım milyona sadece 1 yılda ulaşmayı başarmıştı. 2020 yılında ise 1 milyar aktif kullanıcıya sahip olmuştu. Bu sayılara bakılacak olursa Windows 11, bir önceki sürüme göre çok daha yavaş yayılıyor.

Buna sebep olan en önemli unsurun Microsoft’un Windows 11 için TPM teknolojisini şart koşması oldu diyebiliriz. Kullanıcılar, 2018'den önceki bilgisayarlarda bu teknoloji olmadığı için son sürüme geçiş yapamadı.

Yenilenmiş arayüzü, görev çubuğu ve video kaydı gibi birçok yenilikle kullanıcıların karşısına çıkan Windows 11, yavaş yayılıyor olsa da hâlâ büyük oranda tercih ediliyor. Gelecek günlerde bu verilerin değişmesi ve artış göstermesi bekleniyor.

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