Windows 11 Kullanıcıları Dikkat: Bilgisayarlarınızda Önemli Bir Açık Bulunuyor!

Güvenlik açıkları her işletim sisteminde fark edilebilecek olağan bir durumdur. Ancak bu açıkların en hızlı şekilde kapatılması tüketicilerin zarar görmemesi açısından büyük önem arzediyor. Windows 11 kullanıcıları da tehdit altında. İşletim sisteminde kaynaklanan bir sorun sebebiyle ortaya çıkan açık kötü niyetli kişiler tarafından fark edildiğinde büyük sorunlara yol açabilir. İşte konuyla ilgili detaylar...

Windows 11'deki Ufak Bir Sorun Geri Dönülemez Sonuçlara Sebep Olabilir!

Windows 11’in son sürümünde sessiz sedasız gelen bir klasör, dikkatli kullanıcıların radarına takıldı. C sürücüsünde otomatik olarak beliren ve "inetpub" adı verilen bu klasör, ilk bakışta sıradan bir sistem klasörü gibi görünse de, uzmanlara göre arkasında ciddi bir açık yatıyor. Üstelik bu açık, yönetici yetkisi bile gerektirmiyor. Güvenlik araştırmacılarının raporlarına göre, bu klasör kötü niyetli kişiler tarafından sistem içi yönlendirme yapmak için kullanılabiliyor.

Sembolik bağlantılar oluşturularak ‘inetpub’ klasörü, örneğin not defteri gibi sistem uygulamalarına yönlendirilebiliyor. Bu da sistemin bazı güncellemeleri almasını doğrudan engelleyebiliyor. Yani bilgisayarınıza zarar vermek isteyen biri, sistemin güvenlik duvarını delmiyor belki ama güncellenmesini fiilen durdurabiliyor. Bu işlemin daha da endişe verici kısmı ise, sistem yöneticisi yetkisi gerektirmemesi. Yani ortalama düzeyde bilgiye sahip biri bile bu boş klasörü bir açık kapıya çevirebiliyor. Microsoft ise şu an için bu durumu doğrulamakla birlikte kalıcı bir güvenlik yaması yayımlamış değil.

Microsoft’un geçici çözüm önerisi, klasörü silen kullanıcıların Internet Information Services (IIS) bileşenini aktifleştirerek tekrar oluşturmaları yönünde. Ancak bu çözüm yalnızca sistem düzenini korumayı amaçlıyor; klasör üzerinden yapılabilecek yönlendirme riskini ortadan kaldırmıyor. Bu gelişmeyle birlikte, sistem klasörleri artık sadece teknik bir detay değil; potansiyel bir güvenlik zaafı haline gelmiş durumda. Kullanıcıların bu klasöre manuel müdahale etmekten kaçınmaları, güncellemeleri aksatmamak açısından kritik önem taşıyor.

Konuyla ilgili olarak gelen bilgiler sorunun çözülmesi ve açığın giderilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını bildiriyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayınız...