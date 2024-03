Windows 11'deki Not Defteri Nihayet Beklenen Özelliğine Kavuşuyor!

Microsoft, Windows 11'deki Not Defteri uygulamasına daha önce duyurduğu yazım denetimi özelliğini getiriyor.

Hâlihazırda Windows 11 Test sürümünün kullanıcıları Not Defteri'ndeki yeni yazım denetimi desteğine erişebiliyor. Microsoft'un belirttiğine göre bahsi geçen özellik 2024 yılının sonlarında tüm Windows 11 kullanıcılarına sunulacak.

Yeni Yazım Denetimi Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Not Defteri'ndeki yazım denetimi, Microsoft Word'de veya Microsoft Edge tarayıcısında olduğu gibi çalışıyor. Yanlış yazılan sözcüklerin altı otomatik olarak kırmızı renkle çiziliyor ve yazım önerilerini görmek için sağ tıklayarak hataları düzeltebiliyorsunuz.

Microsoft otomatik düzeltme özelliğini de bu özellik beraberinde getiriyor, böylece hatalar siz yazmaya devam ederken düzeltilebiliyor. Not Defteri'ndeki Yazım Denetimi birden fazla dili de destekleyecek ve belgelerdeki sözcükleri yok sayarak bir sözlüğe tabii tutabileceksiniz.

Not Defteri'nin yeni yazım denetimi özelliği, yerleşik Windows 11 uygulamasına eklenen son özellikler arasındaki yerini alıyor.

Microsoft Aralık ayında Not Defteri'ne karakter sayısı gösterme seçeneğini ekleyeceğini duyurmuş, kısa bir süre sonra da uygulamayı her seferinde kaydetme uyarısı olmadan kapatmanızı sağlayan yeni bir otomatik kaydetme seçeneği eklemişti. Microsoft bunların yanı sıra Not Defteri'ne karanlık mod, sekmeler ve Copilot yapay zekâ entegrasyonu ekledi.

Peki siz Not Defteri'ne gelen bu yeni özellikle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.