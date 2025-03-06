Windows 11, Herkesin İşine Yarayacak Yeni ChatGPT Özelliğine Kavuştu!

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, son dönemde pek çok yeni yapay zeka projesine imza atarken, bu projelerini de sık sık Windows işletim sistemine entegre ediyor. Şirket son olarak uzun yıllardır Windows'ta yer alan Not Defteri uygulamasını yapay zeka ile teknolojisi ile güncelledi.

Yeni güncelleme ile birlikte basit bir not alma uygulamasından çıkıp oldukça işlevsel hale geldi. Çok yakın bir tarihte yapay zeka ile yazı kontrolü özelliğine kavuşan Not Defteri, kısa bir süre önce ChatGPT'nin sevilen yeniden yazma yeteneğine de sahip oldu.

Not Defteri İçin Yeniden Yazma Özelliği Herkesin Kullanımına Sunuldu

Microsoft, ilk olarak geçtiğimiz yıl test etmek için Windows Insider kullanıcılarının beğenisine sunduğu Yeniden Yaz özelliğini nihayet tam olarak hayata geçirdi. Artık tüm Windows kullanıcıları, Not Defteri uygulaması için geliştirilen özelliğine erişebiliyor.

Adından da anlayabileceğiniz üzere Yeniden Yaz isimli bu özellik, kullanıcıların Not Defteri uygulamasında yazdığı cümleleri ChatGPT aracılığıyla otomatik olarak yeniden düzenlemesini sağlıyor. Üç farklı seçeneğe sahip olan özellik, metnin tonunu, uzunluğunu ve formatını yapay zeka teknolojisi ile otomatik olarak değiştirebiliyor. ChatGPT, aldığı komuta göre metnin üç farklı yeni versiyonunu üretirken, kullanıcılar bu versiyondan istediğini tercih edebiliyor.

Öte yandan Yeniden Yaz aracının Microsoft 365 abonesi olmayanlar için belirli bir kullanım sınırına sahip olduğu bildiriliyor. Kullanıcıların sınıra eriştiklerinde bir süre kadar beklemesi gerekiyor. Yeni özelliğe "Yeniden Yaz" butonuna tıklanarak erişilebiliyor. Ayrıca, klavye kısayolu olarak "Ctrl + I" komutunun da özelliği aktifleştirdiğini belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuzi? Yorumlarda buluşalım...