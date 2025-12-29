RAM Tüketiminiz Azalmıyor Mu? Bu Güncellemeyi Kesin Yapın!

Son dönemlerde pek çok bilgisayar kullanıcısı artan RAM yükünden şikayetçi. Zira geçmişte 16 GB RAM üst düzey cihazlarda yer alırken artık standart hale geldi ve iş yükü fazla olan kullanıcılara yetmemeye başladı. Bu noktada pek çok tüketici cihazlarında RAM optimizasyonu yapmayı deniyor. Microsoft ise Windows 11 kullanıcılarını RAM tüketimi konusunda yakından ilgilendiren bir güncellemeyi duyurdu. İşte detaylar...

Bu Güncelleme Windows 11’de RAM Kullanımını Azaltıyor!

Microsoft, Windows 11 kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir performans iyileştirmesini test sürecine aldı. Şirket Dosya Gezgini’nde dosya arama sırasında ortaya çıkan ve gereksiz bellek tüketimine yol açan bir davranışı ortadan kaldıran düzenlemeyi Windows 11’in test sürümlerinde kullanıma sundu.

Yeni iyileştirme Windows 11 Build 26220.7523 ve üzeri sürümlerde test ediliyor ve şu an için yalnızca Windows Insider kullanıcılarına açık durumda. Mevcut sistemde Dosya Gezgini arama sırasında aynı dosya ve klasörleri birden fazla kez indeksleyebiliyor. Bu yinelenen işlemler arka planda gereksiz disk erişimine, ek işlemci yüküne ve dolaylı olarak daha yüksek RAM kullanımına neden oluyordu.

Microsoft’un test etmeye başladığı yeni yapıda ise Dosya Gezgini bu tekrar eden indeksleme işlemlerini otomatik olarak algılayıp devre dışı bırakıyor. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre bu değişiklik arama sonuçlarının daha hızlı listelenmesini sağlarken sistem kaynaklarının daha dengeli kullanılmasına da katkı sunuyor.

İş yükünün azalmasıyla birlikte disk erişimi düşüyor, işlemci daha az devreye giriyor ve arka planda çalışan indeksleme görevlerinin sayısı azaltılıyor. Bu iyileştirmelerin tamamı doğrudan RAM kullanımına olumlu şekilde yansıyor. Bu sayede kullanıcıların RAM yükü de azalmış oluyor.

Güncellemenin Ocak ayının sonu itibariyle tüm kullanıcılarla paylaşılması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...