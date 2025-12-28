Türkler En Çok Hangi Tarayıcıyı Kullanıyor? 2025 Verileri Belli Oldu!

Türkiye'de diğer Avrupa ve Asya ülkelerine kıyasla internet tarayıcısı kullanma oranları daha farklı şekilleniyor. Kullanıcılar Google Chrome başta olmak üzere Edge, Safari, Opera ve Samsung Internet uygulaması etrafında toplanıyor. Peki Türkiye 2025 yılında en çok hangi tarayıcıyı kullandı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye'de En Çok Hangi Tarayıcı Kullanılıyor? Zirve Yine Değişmedi!

Google Chrome: Yüzde 74.5

Yüzde 74.5 Safari: Yüzde 11.4

Yüzde 11.4 Edge: Yüzde 4.2

Yüzde 4.2 Opera: Yüzde 3.6

Yüzde 3.6 Samsung Internet: Yüzde 3.2

2025 yılı verilerine göre Türkiye'deki internet kullanıcılarının ezici bir çoğunluğu, alışkanlıklarından vazgeçmeyerek Google'ın tarayıcısına sadık kaldı. Mobil ve masaüstü entegrasyonunun gücünü arkasına alan lider, en yakın rakibine bile devasa bir fark atarak pazarın mutlak hakimi oldu.

Listenin zirvesinde şaşırtıcı olmayan bir şekilde Google Chrome yer alıyor. Yüzde 74.5 gibi inanılmaz bir pazar payına ulaşan Chrome, Türkiye'de internete giren her 4 kişiden 3'ünün tercihi konumunda. Android cihazların yaygınlığı ve pratik arayüzü, Google'ın bu alandaki hegemonyasını korumasını sağlıyor.

İkinci sırada ise Apple ekosisteminin kalesi Safari bulunuyor. Yüzde 11.4'lük kullanım oranı, Türkiye'deki sadık iPhone, iPad ve Mac kullanıcı kitlesini temsil ediyor. Chrome'un tek "çift haneli" rakibi olan Safari, optimize edilmiş performansı sayesinde ikincilik koltuğunu kimseye kaptırmıyor. Listenin geri kalanında ise rekabet daha kıran kırana.

Microsoft'un yapay zeka hamleleriyle öne çıkarmaya çalıştığı Edge yüzde 4.2 ile üçüncü, kendine has özellikleri ve VPN desteğiyle sevilen Opera yüzde 3.6 ile dördüncü sırada. Samsung Internet ise yüzde 2.3 ile beşinci sıradan listeye tutunurken, Firefox ve Brave gibi diğer tüm tarayıcılar toplam pastadan sadece yüzde 4'lük bir dilim alabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...