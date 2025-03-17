Microsoft, Windows 11'in Son Güncellemesinde Copilot'u Kaldırdı: Yanlışlıkla mı Yoksa Bilinçli mi?

Geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmasının ardından yol açtığı bazı sorunlar nedeniyle kullanıcılar tarafından eleştirilen Windows 11 24H2 sürümü ile ilgili oldukça ilginç bir gelişme yaşandı. Microsoft'un işletim sistemi için yayınladığı son güncellemede, ünlü yapay zeka destekli akıllı asistanı Copilot'u kaldırdığı ortaya çıktı.

Kullanıcıların aktardıklarına göre, Copilot uygulaması 11 Mart tarihinde yayınlanan son Windows 11 güncellemesiyle görev çubuğundaki yerinden kayboldu ve tamamen silindi.

Microsoft, Copilot'u Yanlışlıkla Windows 11'den Sildiğini Açıkladı

Windows 11 için son yayınlanan güncelleme ile Copilot'un bir anda kaldırılması pek çok kişiyi şaşırtan bir durum oldu. Zira Microsoft, bugünlerde pek de bekleneni verememiş olsa da piyasaya sürüldüğü ilk zamanlar yeni yapay zeka asistanı için büyük yatırımlara imza atmıştı.

Şirket, yaşanan olay ile ilgili kısa bir süre içinde açıklamalarda bulundu ve Copilot'un yanlışlıkla kaldırıldığını duyurdu. Firma, gelecek güncelleme de Copilot'un geri yükleneceğini söylerken, söz konusu hatadan etkilenen kişilerin Microsoft Store üzerinden yapay zeka desteki asistanı yeniden yükleyebileceğini de belirtti.

Copilot asistanını gereksiz bulan bazı kullanıcıların ise yaşanan hatayı memnuniyetle karşıladığı görülüyor. Öyle ki birçok kişi şu anda Copilot'un geri döneceği güncellemeyi nasıl durdurabileceklerini araştırıyor.

Öte yandan Microsoft'un Copilot'u bilinçli şekilde kaldırdığına inanan kullanıcılar da mevcut. Bu kesimin iddiasına göre şirket, geçtiğimiz haftalarda Windows'u etkinleştirmek için yetkisiz aktivasyon yazılımları paylaşan asistanı tekrardan düzenlemek böyle bir karara başvurdu. Detaylar için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz:

Peki siz Copilot'un yanlışlıkla bazı bilgisayarlardan silinmesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...