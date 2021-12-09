Windows 11 SSD Hızını Yavaşlatıyor!

Microsoft tarafından kısa bir süre önce herkese açık bir şekilde kullanıma sunulan Windows 11, o zamandan bu yana irili ufaklı bazı hatalarla gündeme gelmişti. Şimdi, bunların arasına bir yenisi daha eklenmiş olabilir: Kullanıcılardan gelen şikayetlere göre Windows 11, NVMe SSD modellerinde daha düşük yazma hızına neden oluyor.

Windows 11,

SSD'nizi Yavaşlatıyor Olabilir

Bilgisayarınıza HDD yerine SSD aldığınızda ve kayda değer ölçüde daha pahalı fiyatlar ödediğinizde, bunu daha yüksek okuma ve yazma hızları için tercih edersiniz. Bu durumda onların hızından tam anlamı ile faydalanamamak, muhtemelen isteyebileceğiniz en son şeylerden birisidir.

Windows 11 kullanan bazı kişiler, işletim sisteminin NVMe SSD birimlerinde daha düşük yazma hızına neden olduğunu iddia ediyor. Tabii ki bu sorun her kullanıcıyı aktif olarak etkilemiyor ancak sorundan etkilenenler, SSD birimlerinde yüzde 10 ila yüzde 50 arasında potansiyel hız kaybına uğruyor.

Kullanıcıların paylaşımlarını göz önüne aldığımızda sorun yalnızca bazı NVMe SSD birimlerinde yaşanıyor gibi gözüküyor. Eğer 2.5" SATA SSD ya da SATA veri yolunu kullanan M.2 SSD kullanıyorsanız, bu sorundan etkilenmemelisiniz. Öte taraftan NVMe SSD birimleri tam anlamı ile yüksek hız isteyen tüketicileri hedef alıyor ve sorunun bu sürücülerde yaşanması, pek çok kişiyi açık bir şekilde rahatsız etmeye yetiyor.

Microsoft tarafından yapılan açıklamada sorunun farkında olunduğu ve çözüm için üzerinde çalışıldığı vurgulandı. Kullanıcılar yakın bir dönemde sorunu düzeltecek bir yazılım güncellemesi ile karşılaşmalıdır.

Peki siz bu sorun hakkında ne düşünüyorsunuz? Windows 11'e geçiş yaptınız mı ve cevabınız olumlu ise, bu ve benzeri sorunlarla karşılaştınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.