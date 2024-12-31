Windows 11 Reklamlarına Microsoft'tan Savunma: Reklam Değil Reklamcık

Son günlerde Windows 11 tabanlı bilgisayarlarda kullanıcıları epey rahatsız etmeye başlayan reklamlar ortaya çıktı.

Kullanıcılar, Call of Duty: Black Ops 6 ve ücretli Microsoft Defender güvenlik uygulaması için pop-up bildirimlerle karşılaştı. Bu bildirimlerin bazılarında doğrudan "Şimdi Satın Al" gibi pazarlama ifadeleri yer alıyordu.

Kullanıcılar bu duruma karşı tepki gösterince Microsoft kanadından enteresan bir açıklama geldi. Söylediklerine göre bu pop-up'lar reklam değil, yalnızca "satın alma seçeneği."

"Satmıyoruz, Seçenek Sunuyoruz"

Bildirimler Windows Latest tarafından rapor edildikten sonra Microsoft bir açıklama yapmayı uygun buldu:

Bunlar reklam değil, Black Ops 6: Vault Edition’ı Microsoft Store’dan satın alma veya Microsoft Defender uygulamasını indirme seçeneği sunan bildirimlerdir. Müşterilerimize seçim şansı sunmaya değer veriyoruz. Bu nedenle, bildirimleri kapatma ve tercihlerinizi ayarlama seçeneği bulunmaktadır.

Her ne kadar Microsoft bu bildirimleri reklam olarak görmese de, kullanıcılar bu durumu eleştiriyor. Zira bu durum, Microsoft'un kendi ürünlerini zorla dayatması olarak nitelendiriliyor. Windows 11 kullanıcılarının canı epey sıkıldı.

Sizce Microsoft yaptığı savunmada haklı mı yoksa tepkiler azalsın diye mi böyle bir açıklamada bulunmuş? Siz Windows deneyiminizde bu tarz bildirimler görmekten rahatsız olur muydunuz? Yorumlarda buluşalım.