Call of Duty Klasikleri Microsoft Store'da Göründü: Game Pass Yolunda mı?

Call of Duty serisinin klasik oyunları, Microsoft Store'daki yerini alırken oyuncular Game Pass listesine eklenip eklenmeyeceğini merak etmeye başladı.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Call of Duty 1, Call of Duty 2 ve Call of Duty 4: Modern Warfare (2007), Microsoft Store'un PC platformunda sessiz sedasız yerlerini aldı. Geçtiğimiz gün (9 Aralık 2024) çıkış tarihiyle listelenen bu oyunlar, oyuncuları beklenti içine soktu desek yalan olmaz.

Peki, bu hamle ne anlama geliyor? Bu oyunlar Game Pass'e mi eklenecek? İşte bilinen detaylar...

Microsoft'un Activision Blizzard'ı Satın Alması Sonrasında Beklentiler Yükseldi

Microsoft'un kısa bir süre önce Activision Blizzard'ı satın almasıyla birlikte, Call of Duty oyunlarının Game Pass’e eklenmesi bekleniyordu. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, bu üç oyunun mağazada yer alması, Game Pass üyeleri için yakın zamanda erişilebilir olacağı anlamına geliyor olabilir.

Şayet bunda doğruluk payı varsa, Xbox Game Pass kullanıcıları bu seriyi ücretsiz bir şekilde oynayacak.

Şu an için oyunların Game Pass'e dahil olup olmayacağı ya da yalnızca satın alınabilir şekilde mi sunulacağı belirsiz.

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