Windows Görev Çubuğu Şekil Değiştiriyor! İşte Yeni Özellikleri

Yapay zekânın gücünü tümüyle Windows 11'e entegre etmek isteyen Microsoft, bu doğrultuda görev çubuğunu baştan aşağıya yenileme kararı aldı. Görev çubuğu artık sizin yerinize belli başlı işlemleri tamamlayan yeni ajan sistemine sahip olacak. Ajanları ChatGPT'den tanıyoruz; birkaç komutla sizin adınıza rezervazyon, satın alma, hatırlatma gibi işlevleri hatırlatan bir sistem. Bu özellik, "ajansal yoldaşlar" adıyla ün salacak. Yapay zekâ ajanları, direkt olarak görev çubuğunda yer alacak.

Windows 11 Görev Çubuğunda Hafif Uygulamalar Yer Alacak

Görev çubuğu yenilikleri ajanlarla sınırlı değil. Microsoft 365 kullanıcıları için yeni hafif uygulamalar tasarlandı. Kullanıcıların sıklıkla kullandığı Takvim, Kişi Listesi ve Dosya Arama Özelliği artık çok daha erişilebilir bir konumda, direkt olarak görev çubuğunda boy gösteriyor. Dosya arama uygulamasını kullanarak aradığınız dosyayı açmaya gerek kalmadan önizleme yapabilir; OneDrive'da yer alan dosyalarınızı kelimeler yordamıyla bulabilirsiniz. Takvim ve Kişiler uygulamaları da tıpkı Dosya Arama Özelliği gibi sabit işlevlerini koruyor. Tek farkı, artık çok daha kolay bir şekilde erişilebiliyor olması.

Sesli Komut Sisteminin Temeli Atıldı

Görev çubuğundaki yapay zekâ ajanlarının nasıl kullanılacağına dair bir bilgi henüz yok. İlk bulgular, sistemin "Circle to Search" özelliğine benzer şekilde çalışacağını gösteriyor. Bu özellikle o an ekranda ne varsa kullanarak metin ve görsel araması yapabileceksiniz. Görev çubuğunun bu noktada evrilmesi, sesli komut sistemlerinin de yakın gelecekte Windows 11 işletim sistemlerine entegre edileceğini gösteriyor. Copilot çok daha etkin bir rol oynayacak ve kullanıcılar aynı anda hem iş yapıp hem de farklı komutları arkaplanda yürütebilecekler.