Apple'ın Yenilenmiş Sesli Asistanı İçin Geri Sayım Başladı!

Apple, geçen yıl düzenlediği WWDC 2024 etkinliğinde yenilenmiş Siri’yi tanıtmıştı. Ekrandaki içeriğe göre kullanıcıya anında destek vereceği söylenen bu yeni nesil sesli asistanın şimdiye kadar kullanıma sunulması bekleniyordu. Ancak şirket, geliştirme sürecini henüz tamamlayamadı.

Neyse ki bekleyiş yakında sona erecek. Önümüzdeki yıl resmen kullanıma sunulması planlanan yenilenmiş Siri için geri sayım sürerken, gelen son bilgiler Apple’ın test aşamasına geçtiğini gösteriyor. İşte detaylar…

Apple, Yenilenmiş Siri İçin Test Aşamasına Geçti

Apple, yenilenmiş Siri’yi bir süredir kendi uygulamalarında test ediyordu. Bu süreçte yapay zeka destekli sesli asistanın ekrandaki içeriğe göre kullanıcıya ne kadar etkili yardımcı olabildiği ve genel performansı ölçülüyordu. Apple ile ilgili güvenilir sızıntılarıyla tanınan Mark Gurman’ın aktardığına göre teknoloji devi şimdi test kapsamını genişleterek üçüncü taraf uygulamalara da taşımış durumda.

İddiaya göre firma, kısa süre önce yenilenmiş Siri'yi Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp ve bazı oyunlar ile test etmeye başladı. Buna göre kritik bir eşiğe daha gelindiğini söyleyebiliriz.

Nasıl Çalışacak?

Apple’ın geçen yılki etkinlikte paylaştığı bilgilere göre yeni nesil Siri, uygulama bazında çok daha derin kontrol özellikleri sunacak. Böylece yalnızca ses komutlarıyla uygulama içinde işlem yapmak mümkün olacak. Örneğin Siri’den Instagram’da bir fotoğraf paylaşmasını ya da bir market uygulamasına girip ev ihtiyaçlarınızı sepete eklemesini isteyebileceksiniz.

Dahası, akıllı ev sistemleriyle entegre çalışarak evdeki cihazları da kontrol edebileceksiniz. Buna göre HomeKit uyumlu bir çay makineniz varsa Siri’ye “Çay demle” demeniz yeterli olacak.

Ancak bu gelişmiş yetenekler güvenlik açısından bazı riskler barındırıyor. Bu nedenle Apple, yenilenmiş Siri’nin bankacılık ve sağlık uygulamalarındaki işlevlerini kısıtlamayı veya tamamen devre dışı bırakmayı planlıyor. Bu şimdilik belirsiz.

Yenilenmiş Siri Çıkış Tarihi

iPhone, iPad, Mac ve Vision Pro’da kullanılabilecek yenilenmiş Siri’nin Apple’ın ana vatanı ABD’de Mart veya Nisan 2026’da yayınlanması planlanıyor. Ancak güncelleme tüm ülkelerde aynı anda kullanıma sunulmayacak. iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 ve visionOS 26.4 sürümleriyle gelmesi beklenen bu yeniliğin Türkiye’ye ne zaman ulaşacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.