Microsoft, Cortana'nın Fişini Çekmeye Karar Verdi: Peki Neden?

Microsoft bu yıl Bing Chat yapay zekâ aracı ve diğer bazı yapay zekâ destekli hizmetleriyle teknoloji alanında oldukça iddialı hamlelerde bulundu ancak bu süreçte herhangi bir yenilik almayan şirketin orijinal akıllı asistanı Cortana, Windows'ta ve diğer bazı hizmetlerde bir şekilde varlığını sürdürüyordu.

Şimdi ise Microsoft, yeni yapay zekâ araçlarına odaklandığından Windows'ta Cortana'yı sonlandırdığını duyurdu. Şirket websitesinde şu açıklamaya yer verdi:

"Windows'ta Cortana uygulamasının kullanıcılarını etkileyecek bazı değişiklikler yapıyoruz. Ağustos 2023'ten itibaren Cortana'yı Windows'ta bağımsız bir uygulama olarak artık desteklemeyeceğiz."

Ağustos 2023 İtibari ile Cortana Temelli Olarak Kapatılıyor

Microsoft, etkilenen kullanıcıları yapay zekâ destekli Bing ve Bing Chat, Windows 11 sesli erişim, Microsoft 365 Copilot ve Windows Copilot'u denemeye yönlendiriyor.

Yine de bu haber, Microsoft'un Android ve iOS'taki Cortana mobil uygulamalarını kapatmasından birkaç yıl sonra geldi. Dolayısıyla Cortana'nın Windows'ta da kapatıldığını görmek çok da sürpriz değil.

Ancak bu Cortana'nın tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Microsoft, Cortana'nın Outlook ve Teams mobil uygulamalarının yanı sıra Teams ekranlarında ve odalarında da kullanılmaya devam edeceğini söylüyor.

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