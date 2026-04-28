8000 mAh Bataryalı Android Telefon Yolda! 200 MP Kamera ve Dahası

iQOO 15T'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun özellikleri ortaya çıktı. Cihazda MediaTek taraıfndan geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

iQOO 15T'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,82 inç

6,82 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Batarya: 8.000 mAh

iQOO 15T'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO'nun yeni telefonu, 6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz ayrıca 2K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli iQOO 15'te 6,85 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 6000 nit parlaklık mevcut.

iQOO 15'in ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 144Hz yenileme hızı ve 6000 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında bile bu fark hissediliyor.

iQOO 15T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

iQOO 15T'de MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı 120 FPS'te çalıştırabiliyor. CarX Street ve Genshin Impact ise 60 FPS'te oynanıyor. Yani telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Dimensity 9500 işlemcisi daha önce OPPO Find X9 Pro, Honor Magic 8 Pro Air, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. iQOO 15'te ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

iQOO 15T'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefonda 8.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihaz bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. iQOO 15'te ise 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da 100W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

iQOO 15T Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 15T'nin mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi, yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzeirnde toplayan iQOO 15, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

iQOO 15T Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO 15T'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO 16'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün

iQOO 15T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 15 için 4.199 yuan (27.740 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO 15T'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 4.300 yuan (28.407 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 57 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda iQOO 15T'nin en iyi amiral gemisi modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Telefonun çok güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Bir telefonda işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz yönde etkiliyor. iQOO 15T'nin yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak.