Dimensity İşlemcili Motorola Razr 70 Geliyor! 120Hz AMOLED Ekranı Var

Motorola, Razr 70 isimli yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Razr 70'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte katlanabilir telefonun tasarımı açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunacak.

Motorola Razr 70'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntülere göre Razr 70'in tasarımı, Motorola Razr 60'a çok benzeyecek. Telefonun arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış iki adet kamera yer alacak. Kameraların yanında ise bir adet LED flaş bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Görsellerde telefonun kahverengi ve yeşil renk seçenekleri bulunuyor.

Motorola Razr 70'in Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2640 piksel

1080 x 2640 piksel Ana Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Boyutu: 3,63 inç

3,63 inç İkinci Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İkinci Ekran Boyutu: 1056 x 1066 piksel

1056 x 1066 piksel İşlemci: Dimensity 7450X

Dimensity 7450X RAM: 18 GB'a kadar

18 GB'a kadar Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 4.800 mAh

4.800 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Ağırlık: 188 gram

Motorola Razr 70'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Katlanabilir telefon gücünü Dimensity 7450X işlemcisinden alıyor. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcinin 2.6 GHz hızındaki dört çekirdeği oyun oynamak gibi ağır işlerde, 2.0 GHz hızındaki dört çekirdeği ise video izlemek ve internette gezinmek gibi aktivitelerde devreye giriyor.

Nm yani nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Dolayısıyla bu nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

Razr 60'ta Dimensity 7400X tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 90 FPS'te, PUBG Mobile'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Dimensity 7400X işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni katlanabilir telefon, donanımı çok zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştıracaktır.

Motorola Razr 70'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Android 16 işletim sistemine sahip Razr 70, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Katlanabilir telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 3,63 inç büyüklüğündeki ikinci ekran ise AMOLED ekran üzerinde 1056 x 1066 piksel çözünürlüğe sahip olacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Razr 60'ta pOLED, 1080 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.000 nit maksimum parlaklık mevcut. Buna göre yeni telefonda 3.000 nit veya üzeri parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

Motorola Razr 70'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Motorola'nın yeni telefonunda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Razr 70 ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydedebilecek. Bu arada telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor

Karşılaştırma yapmak gerekirse Razr 60'ta 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera mevcut. Telefonun ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera tercih edilmişti. Bu telefonda da 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı desteği yer alıyor.

Motorola Razr 70 Ne Zaman Tanıtılacak?

Razr 70'in 2026 yılının nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. 12 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Razr 60, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Razr 70 Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Razr 70'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni katlanabilir telefon Razr 70'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Motorola Razr 70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Razr 70'in 800 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 36 bin TL'ye denk geliyor. Buna göre telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 73 bin TL civarında olabilir. Bu arada serinin bir önceki modeli olan Razr 60'ın 700 dolar (31.426 TL) fiyat etiketi belirlenmişti.

Türkiye'de Razr 70 için yerel fiyatlandırma yapılabileceğini belirtelim. Yani Razr 70 daha uygun bir fiyat ile satışa sunulabilir. Örneğin Razr 60'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 49 bin 999 TL'ye satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon Türkiye'de 55 bin bin TL civarında bir fiyat ile satılabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Motorola Razr 70'in tasarımını çok beğendim. Bence telefon çok şık görünüyor. Bu arada telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Cihazın hem günlük kullanım hem de PUBG Mobile gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını düşünüyorum.

AMOLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması. Telefonun ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sunacağını da belirteyim. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu fark hissedilecek.