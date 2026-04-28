16 GB RAM'li Android Tablet Geliyor! 13.000 mAh Bataryaya Sahip

iQOO, Pad 6 Pro isimli yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Pad 6 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Android tablet, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihazda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Böylece mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

iQOO Pad 6 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 13,2 inç

13,2 inç Ekran Çözünürlüğü: 4K

4K Ekran Teknolojisi: LCD

LCD İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 512 GB'a kadar

512 GB'a kadar Batarya: 13.000 mAh

13.000 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 16

iQOO Pad 6 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Pad 6 Pro'da MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 93 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli iQOO Pad 5 Pro'da ise Dimensity 9400+ mevcut. Bu tablette de söz konusu mobil oyunları sorunsuz oynanabiliyor. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

iQOO Pad 6 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO'nun yeni tableti, 13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, LCD ekran üzerinde 4K çözünürlük sunacak. Karşılaştıram yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Pad 5 Pro'da 13 inç ekran boyutu, IPS LCD ekran, 2064 x 3096 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut.

Önceki modelin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni tablette 1300 nit civarında bir parlaklık ve 144Hz yenileme hızı görebiliriz. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Yüksek parlaklık ise güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

iQOO Pad 6 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Pad 6 Pro, 13.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece tableti gün içinde sık sık şar jetmeye gerek kalmayacak. Tablet ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Pad 5 Pro'da ise 12.050 mAh batarya kapasitesi ve 66W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

iQOO Pad 6 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Pad 6 Pro'nun mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pad 5 Pro, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

iQOO Pad 6 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı OriginOS 16'ya sahip iQOO Pad 6 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun tabletleri satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad 6 PRo'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

iQOO Pad 6 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Pad 5 Pro için 2.499 yuan (16.512 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad 6 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 2.600 yuan (17.180 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 21 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılamdığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirteim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak iQOO Pad 6 Pro'nun işlemcisi ve batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Tabletin yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile çok uzun bir pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.

Tabletin çok güçlü işlemci sayesinde Wuthering Waves ve Genshin Impact gibi çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini belirteyim. Bence LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olur çünkü AMOLED, çok canlı renklere sahip. Bu da tablet kullanımını daha keyifli hâle getiriyor.