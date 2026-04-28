Amiral Gemisi Galaxy S27 Serisi Yolda! Tasarım Değişiyor

Samsung'un önümüzdeki yıl kullanıcıların beğenisine sunacağı Galaxy S27 serisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Güvenilir kaynaklara göre Güney Koreli marka yeni seride önemli bir tasarım değişikliğine gidecek.

Galaxy S27 Tasarımında Değişiklik Yapılacak

Samsung’un Galaxy S27 serisinde tasarım değişikliğine gideceği iddia edildi. Şirketin nasıl bir tasarım sunacağı henüz bilinmese de bu değişikliğin temel nedeninin estetik kaygılar olmadığı söyleniyor.

Markanın böyle bir değişikliğe gitmesinin arkasındaki nedenin Qi2 teknolojisi olduğunu söyleyebiliriz. Bilindiği üzere Galaxy S25 serisi teknik olarak Qi2 kablosuz şarj standardını destekliyor ve 15W’a kadar kablosuz şarj hızına ulaşabiliyor.

Ancak önemli bir detay söz konusu. Zira marka Qi2 standardının gerektirdiği manyetik hizalama halkasını telefonların gövdesine entegre etmedi. Bunun yerine özel uyumlu kılıfları satın alarak mıknatısı kullanabiliyorsunuz.

Bu nedenle cihazlar kılıfsız kullanıldığında kablosuz şarj çalışsa da Qi2 aksesuarları telefona manyetik olarak tutunamıyor. Bu yüzden modeller tam Qi2 yerine Qi2 Hazır olarak pazarlanıyor.

Tam da bu nedenden dolayı Samsung'un Galaxy S27'de tasarımsal değişikliğe gideceği söyleniyor. Şirket manyetik hizalama halkasını telefonlara entegre etmek için tasarımda bazı değişiklikler yapacak diyebiliriz.

Manyetik Hizalama Halkası Hangi Telefonlarda Var?

Qi2 desteğine sahip yani bünyesinde manyetik hizalama halkası bulunan akıllı telefonların sayısı oldukça sınırlı. Ancak burada Apple’ın bir adım öne çıktığını söyleyebiliriz. Zira marka iPhone 12 sonrası tüm iPhone modellerinde bu özelliğe yer verdi. Bununla birlikte Google Pixel 10 serisinde de bu özellik bulunuyor.

Galaxy S27 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Bilindiği üzere Samsung genellikle amiral gemisi telefonlarını şubat ayında kullanıcıların beğenisine sunuyor. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa Galaxy S27 serisi 2027'nin şubat ayında vitrine çıkacak. Bu etkinlikle birlikte cihazların teknik özelliklerini, tasarımlarını ve fiyatlarını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz.

Editörün Yorumu

Samsung’un Galaxy S27'de manyetik hizalama halkasına yer verecek olması beni sevindirdi. Halihazırda kullandığım Galaxy S25 Ultra’da kablosuz şarjı kullanabiliyorum. Ancak kılıf olmadan hizalama işlemini yapmak gerçekten zor oluyordu.