vivo'nun 8 GB RAM'li Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Şaşırttı

vivo T5 Pro 5G, nisan ayında Hindistan'da tanıtılmıştı. Bu telefon, Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi ve V2568 model numarasına sahip. İlginç şekilde cihaz bu kez V2602 model numarası ve farklı bir işlemci ile ortaya çıktı. Bu, telefonun Hindistan'ın yanı sıra başka ülkelere de geleceğini gösteriyor. Geekbench'e göre yeni sürümde MediaTek'in orta sınıf bir işlemcisi bulunacak.

vivo T5 Pro 5G Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

V2602 model numarasına sahip olan T5 Pro 5G, Geekbench testine girdi. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 1.064 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.984 puana ulaştı. Geekbench'te Android 16 işletim sistemine sahip telefonda 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında 12 GB seçeneği de mevcut.

Geekbench'te çoklu çekirdek puanı işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Örneğin oyun oynamak gibi yoğun işlem gücü gereken işlerde çoklu çekirdek performansı oldukça önemlidir. Çoklu çekirdek testinde alınan 2.984 puan, telefonun orta segmentte konumlanacağını ve donanımı çok zorlamayan oyunları sorunsuz çalıştırabileceğini gösteriyor.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, video izlemek ve internette gezinmek gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Tek çekirdek testinde alınan 1000 üzeri bir puan, telefonun sosyal medyada gezinmek gibi günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunacağı anlamına geliyor.

vivo T5 Pro 5G'nin Özellikleri Nasıl?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 5.000 nit

İşlemci: Hindistan'da Snapdragon 7s Gen 4, diğer ülkelerde Dimensity 7400 serisine ait bir işlemci

Ana Kamera: 50 MP

İkinci Kamera: 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya Kapasitesi: 9.020 mAh

Hızlı Şarj: 90W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Suya ve Toza Dayanıklılık: Destekliyor (IP68 ve IP69 sertifikaları)

vivo T5 Pro 5G'nin Yeni Sürümünün İşlemcisi Nasıl Olacak?

T5 Pro 5G'nin yeni sürümünde Dimensity 7400 serisine ait bir işlemci bulunacak. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimesnity 7400 işlemcisi, PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS'te, Call of Duty: Mobile'ı ortalama 72 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 30 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 7400 daha önce Infinix GT 30 5G+ ve Nubia Neo 5 GT'de de tercih edilmişti. vivo T4 Pro'da ise Snapdragon 7 Gen 4 mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekiilde çalıştırabiliyor. 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha yüksek üretim süreciyle geliştirilen işlemcilere kıyasla hem daha verimli hem de daha yüksek hızda çalışıyor. Yani nm değeri ne kadar küçükse işlemcinin o kadar iyi olduğunu belirtelim.

vivo T5 Pro 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse T4 Pro'da ise 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık mevcut. Buna göre yeni telefonda 5000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. Böylece dışarıda telefonu kullanmak için ek bir çaba sarf etmeye gerek kalmıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor.

vivo T5 Pro 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

vivo'nun yeni telefonu, 9.020 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, T5 Pro'nun yoğun kullanımda bile uzun pil örmü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli T4 Pro'da 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği mevcut.

vivo T5 Pro'nun Yeni Sürümü Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo T5 Pro'nun yeni sürümünün mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan vivo T4 Pro, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

vivo T5 Pro 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak T4 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda T5 Pro'nun satışa sunulma ihtimali düşük. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

vivo T5 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 29.999 rupi (14.279 TL)

8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 33.999 rupi (16.181 TL)

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 39.999 rupi (19 bin TL)

vivo T5 Pro 5G'nin 29 bin 999 rupi olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 14 bin 279 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 29 bin TL civarında olabilir. vivo T5 Pro 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench testinin sonuçlarını ve ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo T5 Pro'nun orta segmentte iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun hem günlük kullanım hem de PUBG Mobile gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim.

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak batarya kapasitesi de dikkatimi çekti. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunduğunu söyleyebilirim. Böylece gün içinde telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Bunların yanı sıra telefon, yüksek yenileme hızıyla da önemli bir avantaj sağlıyor çünkü bu sayede çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor