Windows 11 Android Desteğini Sonlandırıyor: Artık Uygulama İndirilemeyecek!

Microsoft, Windows 11 işletim sisteminde bulunan Android alt sistemine verdiği desteği 5 Mart 2025 tarihinde sonlandırma kararı aldı. Üç yıl önce başlatılan bu projede, Android uygulamalarını Amazon'un Appstore'u üzerinden Windows 11'e entegre etme çabaları yer alıyordu. Ancak, şirket, Android için Windows Alt Sistemi'ni kullanımdan kaldırma kararıyla kullanıcılarına bir sürpriz yapmış oldu.

Microsoft'un yayınladığı yeni destek belgesinde, "Microsoft, Android TM için Windows Alt Sistemi (WSA) desteğini sonlandırıyor" ifadesi bulunyor. Bu kararın bir sonucu olarak, 5 Mart 2025 itibariyle Windows'taki Amazon Appstore ve WSA'ya bağımlı olan tüm uygulamalar ve oyunlar artık desteklenmeyecek.

Windows 11, Android Uygulama Desteğini Kesiyor

Eğer şu anda Amazon Appstore'daki Android uygulamalarını kullanıyorsanız, destek sona erdiği tarihten sonra bu uygulamalara erişmeye devam edebileceksiniz. Ancak, Microsoft'un gelecek yıl Android alt sistemini kaldırdığında yeni uygulamaları indiremeyeceksiniz. 6 Mart'tan itibaren Windows 11 kullanıcıları, Amazon Appstore'u veya ilgili Android uygulamalarını Microsoft Store'da arama yapamayacaklar.

Microsoft'un, Android için Windows Alt Sistemini sürekli olarak güncellemesinin ardından alınan bu karar, kullanıcılar arasında şaşkınlığa neden oldu. Amazon ise Windows 11'de Amazon App store'u kullanmaya devam edeceklerini belirterek, "Geliştiriciler, Microsoft Store’da aratınca sonuç alamayacak", ancak mevcut uygulamalara sahip geliştiriciler, Amazon App store'un tamamen kaldırılacağı ana kadar güncellemeleri göndermeye devam edebilirler" ifadesini kullandı.