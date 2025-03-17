Windows Kullanıcıları Android Telefonlarını Artık PC'den Kontrol Edebilecek Ama Bir Pürüz Var

Android ve iOS arasındaki "hangisi daha iyi" savaşı tüm hızıyla devam ederken, iPhone kullanıcılarının en önemli argümanlarından biri kuşkusuz ekosistem. Bildiğiniz üzere Apple ürünleri birbirleri ile daima ve neredeyse kusursuz bir iletişim halinde ve bu birden fazla Apple cihazı kullanan kişilerin hayatında belirli kolaylıklar sunuyor.

Örneğin iPhone'u Mac üzerinden kontrol etmek, kolay dosya aktarımı ya da basitçe bir cihazda kopyaladığın bir metni başka bir cihazda yapıştırarak işleri hızlı halletmek gibi. Ne yazık ki Android-Windows cephesindeki dağınıklık böylesine kapsamlı bir kontrol ve iletişime izin vermiyor. Ya da en azından şu ana kadar öyleydi. Çünkü Microsoft'un ilginç planları var.

Copilot, Windows 11 Üzerinden Android Telefonunuzu Kontrol Edecek

Microsoft, Android telefonlar ve Windows bilgisayarlar arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için uzun zamandır çabalıyor. Bu doğrultuda şirket, bugüne kadar pek çok farklı deneme yaptı ve son olarak Phone Link uygulaması ile karşımıza çıktı.

Windows 10 ve 11'de dahili olarak bulunan bu uygulama, Play Store üzerinden indirilebiliyor ve Android telefonları bilgisayardan kontrol etmenize izin veriyor. Ancak Phone Link kullanıcılardan şirketin arzu ettiği ilgiyi görmüyor. Tam da bu nedenle Microsoft, tartışmalı bir karara imza attı.

Bir süredir Windows 11'e yapay zeka özellikleri kazandıran Microsoft, son güncellemesinde Copilot'a bir özellik daha ekledi. Bu özellik sayesinde Windows 11 kullanıcıları, Copilot'a Android telefonlarında yapılması gereken şeylerle ilgili talimat verebilecek.

Ne yazık ki bu özellik Phone Link'in daha gelişmiş bir versiyonu gibi sizin telefonunuz üzerinde bilgisayardan kontrol sağlamanıza değil, Copilot'un telefonunuza tam erişimi olmasını ve sizin adınıza işleri yapmasını kapsıyor. Durumun kişisel verilerin gizliliğiyle ilgili yarattığı endişeleri bir kenaraya koyduğumuzda bile ideal sonuca ulaşamıyoruz.

XDA'dan Simon Batt, deneme fırsatı bulduğu özelilkle ilgili şunları söylüyor:

Copilot'a 25 dakikalık bir zamanlayıcı ayarlattım ve telefonumda bildirim aldım. Ancak, zamanlayıcının başlaması için bildirimi telefonumdan onaylamam gerekti. Yani, telefonu elime almadan zamanlayıcıyı başlatamadım. Bu da Copilot'un bu özelliğinin asıl amacını büyük ölçüde zayıflatıyor.

Ne yazık ki Microsoft, bu özellikle de hedefi tutturamamış görüyor. Kim bilir belki de Android ve Windows kullanıcıları yıllardır istenilen ekosisteme asla sahip olamayacağını kabullenmeli.