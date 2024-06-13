Windows Kullanıcıları Dikkat: Tüm Sürümleri Etkileyen Kritik Güvenlik Açığı Ortaya Çıktı

Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 ve daha yeni sürümler de dahil olmak üzere tüm Windows işletim sistemlerini etkileyen kritik bir güvenlik açığı keşfedildi.

Güvenliği önemli derecede tehdit eden açık için harekete geçen Microsoft, salı güncellemesiyle birlikte hackerların Wi-Fi aracılığıyla kötü amaçlı yazılım yüklemesine olanak tanıyan güvenlik açığını kapattı. Peki Wi-Fi ile nasıl kötü amaçlı yazılım nasıl yükleniyor? İşte ayrıntılar…

Microsoft’un Engellediği Wi-Fi Açığı Nedir?

Microsoft, Windows işletim sisteminde bulunan kritik bir güvenlik açığının, bilgisayar korsanlarının Wi-Fi ağları üzerinden cihazlarınıza sızmalarına olanak tanıdığını söyledi. Bu açık, düşük karmaşıklıktaki saldırılarda kullanılabilir ve saldırganlar önceden erişime ihtiyacı duymuyor.

Özel olarak tasarlanmış bir ağ paketi gönderebilmeleri için tek yapmaları gereken, kullanıcıların savunmasız cihazı Wi-Fi kapsama alanı içinde olması yeterli oluyor.

Ayrıca Microsoft, son güncellemesinde Wi-Fi açığının yanı sıra Windows, Office ve Visual Studio'da toplam 49 hatayı düzelttiğini belirtti.

Son olarak Microsoft, her ayın ikinci salı günü yayınladığı güncellemeler, güvenlik adına en önemli güncellemeler olarak kabul edildiği için tüm kullanıcıların en son sürümü acil olarak yüklemelerini önerisinde bulundu.