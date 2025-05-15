Microsoft'tan Bir Tuşa Bile Basmaya Üşenen Windows Kullanıcıları İçin Yeni Özellik!

Microsoft'un Windows'a yapay zeka entegre etme yönündeki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda bir süre önce Copilot'u entegre eden şirket, buna özel bir tuş da getirmiş ve bu özelliğin Cortana'nın aksine kalıcı olduğunun altını çizmişti. Şimdi ise Microsoft, bir tuşa bile basmaya üşenenler için Apple'ın "Hey Siri" komutuna benzer bir komutu Windows'a getiriyor.

Microsoft, "Hey Siri" Benzeri "Hey Copilot" Komutunu Windows'a Getiriyor

Sesli asistanlar her ne kadar günümüzde bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz hallerinden uzak olsa da zaman zaman oldukça işlevsel olabiliyorlar. Özellikle de bir işle meşgul olduğumuz ve telefonlarımızı kullanamadığımız zaman. "Hey siri" ve "Ok Google" gibi komutlar, yapay zeka asistanları sadece konuşarak kullanmamızı sağlıyor.

Şimdi ise buna benzer bir komut Windows'a geliyor. "Hey Copilot" komutuyla artık bilgisayarınıza seslenerek yapay zeka asistanını harekete geçirebileceksiniz. Elbette ki bu büyük bir yenilik değil. Daha önce de Halo oyunlarından gelen bir karakter olan ama sonra Windows'a entegre edilen "Hey Cortana" komutu şirket tarafından kullanılmıştı.

Ancak Cortana bir türlü beklenen etkiyi yaratmamış ve sonraki Windows güncellemelerinde kaldırılmıştı. Henüz test aşamasında olan yeni özellik, şimdilik yalnızca İngilizce dilinde ve Windows Insider sürümlerinde kullanılabiliyor. Ancak yakın zamanda diğer dillerde de kullanıma açılması bekleniyor.

Kullanıcılar, bilgisayarları açık ve kilidi olmadığı durumlarda bu komutla Copilot’u çağırabilecek. Microsoft, "Hey Copilot" özelliğinin çalışma prensibinin Apple’ın Siri’si veya Google Asistan’a benzediğini belirtiyor. Sesli komut tanıma işlemi tamamen cihaz içinde gerçekleşiyor ve aktivasyon kelimesi algılanana kadar ses verileri kaydedilmiyor.

Ancak, mikrofonun sürekli dinleme modunda olması nedeniyle görev çubuğunda bir mikrofon simgesi görüntüleniyor. Elbette ki bu da ister istemez güvenlik endişelerini beraberinde getiriyor. Bildiğiniz üzere Windows, Android ve iOS'a kıyasla dış dünyaya çok daha açık bir işletim sistemi.

Neredeyse indirilen her şey güvebli uygulama marketlerinden değil, internetten geliyor. Bu nedenle Windows, dış tehditlere çok daha açık. Ayrıca sesli komut tanıma yerel olarak çalışsa da Copilot’un yanıt verebilmesi için internet bağlantısı şart. Microsoft, çevrimdışı durumlarda Copilot’un bağlantı kurmaya çalışacağını ancak yanıt veremeyeceğini açıkladı.