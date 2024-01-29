Windows Kurulum Arayüzünün Tasarımı Yıllar Sonra Değişiyor!

Microsoft, Vista döneminden bu yana ilk kez Windows'un kurulum aracının kullanıcı arayüzünü güncelledi.

Yenilenmiş bir Windows OS Medya Kurulumu, Windows 11 Insider Preview Build 26040 (Canary Channel) ile geldi. Microsoft yıllar sonra gerçekleşen bu değişikliğin nedenini "çok daha temiz ve daha modern bir tasarıma" geçmek için olduğunu belirtiyor.

Yeni Windows Kurulum Arayüzü Nasıl Görünüyor?

Windows Blog'da okuyuculara yeni Windows kurulum kullanıcı arayüzünün basitleştirilmediği konusunda da güvence veriliyor. Microsoft, "Aynı özelliklerin tümü bare-metal (temiz) işletim sistemi kurulum deneyiminde desteklenmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Windows OS Medya Kurulumu öncesi ve sonrası fotoğraflarında eski ve yeni arasındaki değişim hemen anlaşılıyor. Windows'u ne sıklıkta yüklediğinize veya yenilediğinize bağlı olarak, tıklamanız gereken farklı kullanıcı arayüzlerini hatırlamak da zor olabilir. Öyle ki alışılmasından ötürü herkes bu aşamayı bir an önce bitirmek istiyor ve genelde fazlasıyla hızlı geçiyor.

Yeni Windows yükleme kullanıcı arayüzünün Windows'un bir sonraki ana sürümü çıktığında kullanıma sunulması bekleniyor. Bunun Windows 12 olup olmayacağı şimdilik belirsiz.

Peki siz yenilenen bu arayüz hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.