Windows Kullanıcıları Zamanda Yolculuk Yapabilecek: Yeni Yapay Zeka Özelliği Geliyor!

Microsoft'un Mayıs ayındaki Copilot AI ve Surface etkinliğinde, Recall adlı bir yapay zeka destekli özellik duyuruldu. Bu özellik, kullanıcıların geçmişte PC'lerinde baktıkları her şeyi bulmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlandı.

Bu özelliği açıklarken yalnızca yeni ve gelecekteki Copilot+ PC'lerde kullanılabileceği açıklandı. Ancak, Albacore takma adını kullanan birisi, Github'da Amperage adlı bir konsol Windows uygulaması yayınladı. Bu uygulama, resmi olarak desteklenmeyen eski bilgisayarlarda bile Recall özelliğini çalıştırmayı sağlıyor.

Bu araç, yalnızca Arm64 tabanlı yongalarla güçlendirilmiş bilgisayarlarda Recall'i etkinleştirebiliyor. Bunun anlamı, cihazın Qualcomm Snapdragon, Microsoft SQ veya Ampere yongalarından biri tarafından destekleniyor olması gerekiyor.

I was able to get Recall working on this bad boy 😎

Snapdragon 7c+ Gen3, 3.4 GB of RAM, no NPU in sight



Will cook up a tutorial soon, it's surprisingly good even on something this low spec 😊 If you have any questions I'll do my best to answer them ✍️ pic.twitter.com/zzswm44Hy1