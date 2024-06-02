Windows Kullanıcıları Zamanda Yolculuk Yapabilecek: Yeni Yapay Zeka Özelliği Geliyor!

Microsoft'un Mayıs ayındaki Copilot AI ve Surface etkinliğinde, Recall adlı bir yapay zeka destekli özellik duyuruldu. Bu özellik, kullanıcıların geçmişte PC'lerinde baktıkları her şeyi bulmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlandı.

Bu özelliği açıklarken yalnızca yeni ve gelecekteki Copilot+ PC'lerde kullanılabileceği açıklandı. Ancak, Albacore takma adını kullanan birisi, Github'da Amperage adlı bir konsol Windows uygulaması yayınladı. Bu uygulama, resmi olarak desteklenmeyen eski bilgisayarlarda bile Recall özelliğini çalıştırmayı sağlıyor.

Eski Bilgileri Kurtarmak Mümkün mü?

Bu araç, yalnızca Arm64 tabanlı yongalarla güçlendirilmiş bilgisayarlarda Recall'i etkinleştirebiliyor. Bunun anlamı, cihazın Qualcomm Snapdragon, Microsoft SQ veya Ampere yongalarından biri tarafından destekleniyor olması gerekiyor.

I was able to get Recall working on this bad boy 😎

Snapdragon 7c+ Gen3, 3.4 GB of RAM, no NPU in sight



Will cook up a tutorial soon, it's surprisingly good even on something this low spec 😊 If you have any questions I'll do my best to answer them ✍️ pic.twitter.com/zzswm44Hy1 — Albacore ☁️ (@thebookisclosed) May 25, 2024

Ayrıca, kullanıcıların Windows 11 sürümü 24H2 yapı 26100.712'yi çalıştırdıklarından emin olmaları gerekiyor. Çünkü bu özelliği etkinleştirmek için gereken bileşenlere sahip olmayan eski ve yeni beta sürümleri mevcut değil. Ancak, ilerideki sürümlerin, AMD ve Intel tabanlı Copilot+ PC'ler için de Recall'i açabilmesi bekleniyor.

Recall, kullanıcıların PC'lerinde gezinirken anlık görüntüler alarak bunları yerel olarak depolayıp ardından metinleri, resimleri ve videoları tanımak için yerel çoklu-modal küçük dil modelleri kullanarak çalışıyor.

Bir kullanıcı, önceden gördüğü bir şeyi bulmak istediğinde bir görüntü, bir web sitesi, bir belge veya bir e-posta olsun. Recall zaman çizelgesinde arama yapabilir.

Microsoft'a göre, kullanıcılar tam olarak ifadeleri veya açıklamaları hatırlamasalar dahi belirsiz olmayan ipuçları yazdıklarında bile sistemin çalışabilir olduğunu açıklıyor. Ayrıca çekilen bu anlık görüntülerin yerel ve çevrimdışı olarak depolanması nedeniyle, kullanıcı verilerinin gizli ve güvende kalması sağlanmış oluyor.