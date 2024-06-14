Microsoft'tan Windows 10 Kullanıcılarına Şok: İnternete Bağlanmayanların Başı Dertte

Microsoft'un, Windows 10 kurulumlarında sessizce internet bağlantısı şartı getirdiği yeni kanıtlarla ortaya çıktı. Bu değişiklik, kullanıcıların Windows 10'u internete bağlanmadan temiz bir şekilde kurmalarını zorlaştırabilir.

Windows 10 Kurulumlarında İnternet Zorunluluğu

Microsoft son zamanlarda Windows 10'un 22H2 sürümü için Beta şubesini tekrar açarak Insider kullanıcılarıyla yeni özellikleri test etmeye başladı. Ancak, Windows 11'e geçmek yerine hala Windows 10 kullanan birçok kişi için bu yeni özelliklerin gelmesi iyi haber olsa da, işletim sistemini internete bağlanmadan temiz kurmanın zor olabileceği düşünülüyor.

Reddit'te u/wokeaspie tarafından ilk fark edilen bir duruma göre, Windows 10'un 22H2 kurulum ekranında artık "İnternetim yok" seçeneği bulunmuyor.

Kullanıcı, Windows 22H2 ISO'sunu bir ay önce indirdi ve USB belleğine Rufus aracılığıyla yazdırdı. Ancak sorun, kullanıcı ISO'ya Haziran güvenlik güncellemesini NTLite yazılımıyla ekledikten sonra kurulumu başlatırken ortaya çıktı.

Kullanıcı, daha önce aynı süreçle Windows 10'u temiz kurduğunu ancak hiçbir sorunla karşılaşmadığını iddia etti. Bu durum, Microsoft'un Haziran kümülatif güncellemesiyle internet gereksinimini sessizce zorunlu kıldığına dair yeterli kanıt olarak kabul ediliyor.

Eğer bu niyetli bir değişiklikse ve bir hata değilse, Windows 10'un 22H2 ISO'su Haziran güvenlik yamasıyla internet ve Microsoft hesabı olmadan kurulumu tamamlamayı zorlaştırıyor. Ancak zor olması, imkansız olduğu anlamına gelmez.

Neyse ki, bu internet bağlantı gereksinimini atlatmanın bir yolu var. Shift + F10 tuşlarına basarak Komut İstemi'ni açın ve "oobe/bypassnro" (tırnak işaretleri olmadan) yazıp Enter tuşuna basın. Bu işlem sistemini yeniden başlatır ve internet ve Microsoft hesabı gerektirmeden kurulumu tamamlamanıza izin verir.