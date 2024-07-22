Deadpool'un Ardından Wolverine'in Kalçalarına Özel Xbox Kontrol Cihazı Üretildi!

Marvel ve Xbox, Deadpool'un kalçası şeklindeki kontrol cihazından sonra Wolverine temalı yeni bir kontrol cihazını tanıttı.

Bu mavi-sarı tasarımlı yeni Xbox kontrol cihazı, Hugh Jackman'ın Deadpool ve Wolverine filmindeki karakterine uygun renkler içeriyor ve küçük cep detaylarıyla dikkat çekiyor.

Wolverine Xbox Kontrol Cihazı da Çekilişle Verilecek

Microsoft, Kanada'da Wolverine kontrol cihazı için bir reklam panosu bile kiraladı. Şirket, "Hiçbir şey, pençelerinizi ilk çıkardığınız yerde devasa bir tabela kiralamak kadar önemli olamaz." diyerek reklamın önemini vurguladı.

Bu yeni ve özel Xbox kontrol cihazı, tıpkı Deadpool versiyonu gibi satın alınamıyor. Bu cihaza sahip olmak isteyenlerin #MicrosoftCheekySweepstakes hashtagi ile paylaşılan çekilişe katılmaları gerekiyor. Katılım, belirli bir Microsoft Instagram gönderisini beğenmek ve yorum yapmakla mümkün.

Deadpool ve Wolverine filmi 26 Temmuz'da vizyona giriyor. Peki sizin filmden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.