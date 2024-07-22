Deadpool'un Ardından Wolverine'in Kalçalarına Özel Xbox Kontrol Cihazı Üretildi!
Geçtiğimiz günlerde Deadpool için üretilen Xbox kontrol cihazının aynısı Wolverine için de üretildi. İşte detaylar!
Marvel ve Xbox, Deadpool'un kalçası şeklindeki kontrol cihazından sonra Wolverine temalı yeni bir kontrol cihazını tanıttı.
Bu mavi-sarı tasarımlı yeni Xbox kontrol cihazı, Hugh Jackman'ın Deadpool ve Wolverine filmindeki karakterine uygun renkler içeriyor ve küçük cep detaylarıyla dikkat çekiyor.
Wolverine Xbox Kontrol Cihazı da Çekilişle Verilecek
Microsoft, Kanada'da Wolverine kontrol cihazı için bir reklam panosu bile kiraladı. Şirket, "Hiçbir şey, pençelerinizi ilk çıkardığınız yerde devasa bir tabela kiralamak kadar önemli olamaz." diyerek reklamın önemini vurguladı.
Bu yeni ve özel Xbox kontrol cihazı, tıpkı Deadpool versiyonu gibi satın alınamıyor. Bu cihaza sahip olmak isteyenlerin #MicrosoftCheekySweepstakes hashtagi ile paylaşılan çekilişe katılmaları gerekiyor. Katılım, belirli bir Microsoft Instagram gönderisini beğenmek ve yorum yapmakla mümkün.
Yanlış Görmediniz! Deadpool'un "Kalçasından" İlham Alan Yeni Xbox Oyun Kolu Tanıtıldı
Microsoft, eğlenceli ve ilginç tasarımıyla dikkat çekecek Deadpool'un kalçasına benzeyen bir Xbox oyun kolu tasarladı. İşte detaylar!
Deadpool ve Wolverine filmi 26 Temmuz'da vizyona giriyor. Peki sizin filmden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.