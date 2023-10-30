Yeni Wolverine Oyunu ile Spider-Man Aynı Evrende mi? Geliştirici Açıkladı!

Insomniac Games'in üzerinde çalıştığı yeni Wolverine ile Spider-Man'in aynı evrende olup olmadığı açıklandı. İşte detaylar!

Yeni Wolverine Oyunu ile Spider-Man Aynı Evrende mi? Geliştirici Açıkladı!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Bugünlerde tek bir geliştirici ya da yayıncıdan gelen yapımlarda iki farklı kahraman veya markanın aynı evrende olması revaçta olan bir durum olduğundan pek çok hayran Insomniac-Verse'de Spider-Man ve Wolverine arasında bir buluşmanın mümkün olup olmadığını merak ediyordu.

Konuya dair Marvel's Spider-Man 2'nin yönetmeni Brian Intihar'dan merakla beklenen açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Marvel's Spider-Man 2'yi piyasaya süren Insomniac Games, aynı zamanda birkaç yıldır yeni Wolverine oyunu üzerinde çalışıyor.

Wolverine ve Spider-Man, Insomniac-Verse'de

Kinda Funny ile yaptığı bir röportajda sunucu Greg Miller, Brian Intihar'a yakında çıkacak Wolverine oyunu ile Marvel's Spider-Man serisinin aynı evrende geçip geçmediğini sordu. Intihar "Hepsi 1048" diye yanıt verdi. 1048, Marvel evreninin belirli bir yinelemesini ifade ediyor ve aynı süreklilikte var olduklarını doğruluyor.

Wolverine'in Marvel's Spider-Man 2'de neden görünmediği ya da referans verilmediği sorulduğunda ise Intihar şu açıklamayı yaptı:

"Bunu yapmama kararı almıştık... Sanırım o ekibin biraz daha pişmesine izin vermek istedik ve kim bilir gelecekte neler olur ama... Şu anda bırakalım da işlerini yapsınlar."

Marvel's Spider-Man 2'nin Satış Rakamları Açıklandı: Rekor Üstüne Rekor!
OYUN

Marvel's Spider-Man 2'nin Satış Rakamları Açıklandı: Rekor Üstüne Rekor!

Sony, Marvel's Spider-Man 2 satışlarının dünya çapında 2,5 milyon adedi aştığını duyurdu. Bu etkileyici gelişme resmî PlayStation X hesabı aracılığıyla duyuruldu.

Peki siz Wolverine oyununu bekliyor musunuz? Oyundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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