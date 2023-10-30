Yeni Wolverine Oyunu ile Spider-Man Aynı Evrende mi? Geliştirici Açıkladı!

Bugünlerde tek bir geliştirici ya da yayıncıdan gelen yapımlarda iki farklı kahraman veya markanın aynı evrende olması revaçta olan bir durum olduğundan pek çok hayran Insomniac-Verse'de Spider-Man ve Wolverine arasında bir buluşmanın mümkün olup olmadığını merak ediyordu.

Konuya dair Marvel's Spider-Man 2'nin yönetmeni Brian Intihar'dan merakla beklenen açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Marvel's Spider-Man 2'yi piyasaya süren Insomniac Games, aynı zamanda birkaç yıldır yeni Wolverine oyunu üzerinde çalışıyor.

Wolverine ve Spider-Man, Insomniac-Verse'de

Kinda Funny ile yaptığı bir röportajda sunucu Greg Miller, Brian Intihar'a yakında çıkacak Wolverine oyunu ile Marvel's Spider-Man serisinin aynı evrende geçip geçmediğini sordu. Intihar "Hepsi 1048" diye yanıt verdi. 1048, Marvel evreninin belirli bir yinelemesini ifade ediyor ve aynı süreklilikte var olduklarını doğruluyor.

Wolverine'in Marvel's Spider-Man 2'de neden görünmediği ya da referans verilmediği sorulduğunda ise Intihar şu açıklamayı yaptı:

"Bunu yapmama kararı almıştık... Sanırım o ekibin biraz daha pişmesine izin vermek istedik ve kim bilir gelecekte neler olur ama... Şu anda bırakalım da işlerini yapsınlar."

Peki siz Wolverine oyununu bekliyor musunuz? Oyundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.