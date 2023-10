Marvel's Spider-Man 2'nin Satış Rakamları Açıklandı: Rekor Üstüne Rekor!

Sony, Marvel's Spider-Man 2 satışlarının dünya çapında 2,5 milyon adedi aştığını duyurdu.

Bu etkileyici gelişme resmî PlayStation X hesabı aracılığıyla duyuruldu. Bu lansman rakamlarının yanı sıra Insomniac'ın Marvel's Spider-Man 2'si PlayStation tarihinin en hızlı satan PlayStation oyunu oldu.

Marvel's Spider-Man 2 ayrıca geçtiğimiz hafta İngiltere satış listelerinde zirveye yerleşerek (sadece 1 gün satışta kalmasına bağlı olarak) The Legend of the Zelda: Tears of the Kingdom, EA SPORTS FC 24 ve Hogwarts Legacy'nin ardından bu yılın en büyük dördüncü lansmanına sahip olmayı başardı.

Marvel's Spider-Man 2 En Hızlı Satan PlayStation Oyunu Oldu

Great news, Spidey fans -- Marvel's #SpiderMan2PS5 has sold more than 2.5 million copies in the first 24 hours. Thanks for making this a high-flying launch! pic.twitter.com/k3KdioW6x7 — PlayStation (@PlayStation) October 23, 2023

Birleşik Krallık'taki fiziksel satışlar 2018'in Marvel's Spider-Man'inden daha az olsa da dijital satışların bu satış rakamlarına dâhil edilmediğini belirtmek gerek. Öyle ki oyuncu eğilimi de geçmiş yıllara kıyasla fizikselden dijitale kaymış durumda.

God of War Ragnarok'un lansmanından birkaç hafta sonra Sony, oyunun satışlarının dünya çapında 5,1 milyon kopyayı aştığını ve PlayStation tarihinde en hızlı satan birinci parti lansman oyunu olduğunu bildirmişti. Elbette, God of War Ragnarok hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4'te çapraz nesil bir oyun olarak piyasaya sürülürken, Marvel's Spider-Man 2 PlayStaion 5'e özel bir oyun olarak geldi.

Marvel's Spider-Man 2 satışlarının sadece bir günde 2,5 milyon kopyayı aşmasıyla birlikte, devam oyununun satışlarının önümüzdeki haftalarda nasıl bir seyir izleyeceğini görmek ilginç olacak.

Peki siz Marvel's Spider-Man 2'yi oynama fırsatı yakaladınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.