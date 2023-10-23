Marvel's Spider-Man 2'nin Satış Rakamları Açıklandı: Rekor Üstüne Rekor!

Sony, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Marvel's Spider-Man 2'nin güncel satış rakamlarını açıkladı. İşte detaylar!

Marvel's Spider-Man 2'nin Satış Rakamları Açıklandı: Rekor Üstüne Rekor!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Sony, Marvel's Spider-Man 2 satışlarının dünya çapında 2,5 milyon adedi aştığını duyurdu.

Bu etkileyici gelişme resmî PlayStation X hesabı aracılığıyla duyuruldu. Bu lansman rakamlarının yanı sıra Insomniac'ın Marvel's Spider-Man 2'si PlayStation tarihinin en hızlı satan PlayStation oyunu oldu.

Marvel's Spider-Man 2 ayrıca geçtiğimiz hafta İngiltere satış listelerinde zirveye yerleşerek (sadece 1 gün satışta kalmasına bağlı olarak) The Legend of the Zelda: Tears of the Kingdom, EA SPORTS FC 24 ve Hogwarts Legacy'nin ardından bu yılın en büyük dördüncü lansmanına sahip olmayı başardı.

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Birleşik Krallık'taki fiziksel satışlar 2018'in Marvel's Spider-Man'inden daha az olsa da dijital satışların bu satış rakamlarına dâhil edilmediğini belirtmek gerek. Öyle ki oyuncu eğilimi de geçmiş yıllara kıyasla fizikselden dijitale kaymış durumda.

God of War Ragnarok'un lansmanından birkaç hafta sonra Sony, oyunun satışlarının dünya çapında 5,1 milyon kopyayı aştığını ve PlayStation tarihinde en hızlı satan birinci parti lansman oyunu olduğunu bildirmişti. Elbette, God of War Ragnarok hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4'te çapraz nesil bir oyun olarak piyasaya sürülürken, Marvel's Spider-Man 2 PlayStaion 5'e özel bir oyun olarak geldi.

Marvel's Spider-Man 2 satışlarının sadece bir günde 2,5 milyon kopyayı aşmasıyla birlikte, devam oyununun satışlarının önümüzdeki haftalarda nasıl bir seyir izleyeceğini görmek ilginç olacak.

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Marvel's Spider-Man 2 Sorunlarla Geldi: Kutulu Sürümler Yüklenemiyor!

Marvel's Spider-Man 2'nin fiziksel kopyasını satın alan oyuncular oyunu PlayStation 5 konsollarına yüklemekte zorluk çekiyor.

Peki siz Marvel's Spider-Man 2'yi oynama fırsatı yakaladınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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