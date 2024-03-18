Wonder Woman Oyunundan Yeni Detaylar Geldi: Kim Geliştiriyor?

Tech4Gamers tarafından tespit edilen bir iş ilanına göre çıktığı dönem büyük eleştiriler alan Gotham Knights'ın geliştirici ekibi merakla beklenen Wonder Woman oyunu üzerinde çalışıyor.

Monolith Productions tarafından geliştirilmekte olan Wonder Woman, geçen nesilde piyasaya sürülen ve büyük beğeni toplayan Yüzüklerin Efendisi oyunlarındaki Nemesis sistemini kullanacak. WB Montreal son olarak Gotham Knights ve Batman: Arkham Origins'in geliştiriciliğini üstlenmişti. Her iki oyun da çıktığı dönem büyük eleştirilerin odağı olmuştu.

Monolith Productions bir süredir Wonder Woman oyunu için ekibini toplamaya çalışıyor. Bu süreçte şirket Gotham Knights için çalışan önemli bir ekibi Wonder Woman için kaydırmış durumda.

Wonder Woman Oyunu İçin Gotham Knights Ekibi Görevde

Daha öncelerde açılan bir iş ilanı, birçok oyuncunun oyunun geleneksel tek oyunculu bir deneyimden ziyade bir canlı servis oyunu olacağından korkmasına neden olmuştu. WB o dönemde IGN'e yaptığı açıklamada oyunun canlı servis türünde bir oyun olacağını yalanlamış ve şöyle demişti:

"Wonder Woman dinamik bir açık dünyada geçen tek oyunculu bir aksiyon-macera oyunu olacak. Bu üçüncü şahıs bakış açısına sahip deneyim, oyuncuların Themysciralı Diana olmalarını sağlayacak ve DC evreninde geçen orijinal bir hikâye sunarken Nemesis sistemini de içerecek."

Wonder Woman, Game Awards 2021 töreninde kısa bir tanıtım fragmanı ile duyurulmuştu ve o günden bu yana oyun hakkında somut bir şeyler paylaşılmış değil.

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