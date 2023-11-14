Wonka Filmine Özel Çikolata Kaplamalı Xbox Geliyor: Çekilişe Katılmayı Unutmayın!

Warner Bros Pictures'ın merakla beklenen yeni filmi "Wonka" ile iş birliği yapan Xbox, dünyanın en büyük şekerlemecisinin dönüşünü benzersiz bir oyun deneyimi ile kutluyor.

Hayranlar bugünden itibaren resmî Xbox çekilişine katılarak Wonka'dan esinlenilmiş en abartılı ve eğlenceli Xbox ödüllerini kazanma şansı yakalayabilecekler.

Wonka'dan ilham alan Xbox Series X ve Wonka çikolata barından esinlenen özel bir Xbox Series X oyuncuların tadımı için hazırlanıyor. Konsol Wonka'nın ünlü çikolatalarından biri gibi görünse de Wonka'dan ilham alan Xbox Series X yenilebilir değil.

Özel Üretim Wonka Temalı Xbox

Konsolun kontrol cihazı değil her noktasında çikolata temalı bir kaplamanın yer alıyor ve Wonka logosu ve çikolataya yönelik tasarımları her bir tarafında görebiliyoruz.

Burada en dikkat çeken şey, Wonka temalı Xbox Series X’in kontrol cihazı yenilebilir olarak geliyor. Xbox’ın açıklamasına göre bu kontrol cihazı %100 çikolatadan yapılıyor ve Dış kısmı altın renginde kaplamaya sahip.

Tabii ki konsolu kullanmanızı sağlayacak, yenilemeyen gerçek bir kontrol cihazı da konsolla birlikte gelecek. Bordo renkli bu kontrol cihazı, Wonka’nın filmdeki ceketinden esinlenerek tasarlanmış.

Konsol, bunlara ek olarak Willy Wonka’nın çikolata mağazasının bir kopyasıyla birlikte gelecek. Burada da ekstra birden fazla çeşite sahip gerçek yenilebilir çikolata kullanıcılara sunulacak.

Wonka Temalı Xbox Çekilişine Nasıl Katılınılır?

Çekilişe katılmak isteyen kullanıcıların, X hesapları üzerinden resmî Xbox sayfasını takip etmeleri gerekiyor.

takip etmeleri gerekiyor. Ardından bu gönderiyi tekrar göndermeleri ve #XboxWonkaSweepstakes etiketini eklemeleri gerekiyor.

tekrar göndermeleri ve #XboxWonkaSweepstakes etiketini eklemeleri gerekiyor. Çekilişe katılım süreci, 13 Kasım’dan 14 Aralık’a kadar devam edecek.

Merakla beklenen Wonka filmi ülkemizde 15 Aralık 2023 tarihinde sinemalarda olacak.