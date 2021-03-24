Microsoft'un Word PowerPoint Dönüştürme Aracı Çıktı!

Microsoft, Word PowerPoint dönüştürme aracını bazı kullanıcıların deneyimine sundu. Yazılım devinin yapay zekâ (AI) destekli kelime işlemci programında hazırladığınız sunumları artık sadece bir tık ile PowerPoint sunumlarına dönüştürebilirsiniz.

Word Powerpoint Dönüştürme Aracı Nasıl Kullanılır?

Bu özellik şimdilik sadece İngilizce dilinde hazırlanmış Word belgelerinde kullanılabiliyor. Dönüştürme hizmetini kullanmak için Word belgesinin İngilizce olduğundan emin olunmalıdır.

PowerPoint sunumuna dönüştürmek istediğiniz Word belgesini Word'ün web sürümünde açın.

"File > Transform > Transform to Powerpoint presentation" yolunu izleyin.

Bu noktada bir tema belirlemeniz gerekiyor. Sunumunuzun temasını seçin.

Oluşturulan sunumu görüntülemek için "Open presentation" seçeneğine tıklayın.

Word PowerPoint Dönüştürme Aracı Nasıl Çalışır?

Microsoft, uzun bir zamandır Microsoft Office kullanıcılarının işlerini kolaylaştıracak özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yazılım alanındaki faaliyetleri ile dünya çapında tanınmayı başarmış şirket özellikle uygulamalar arası senkronizasyon özelliğinde büyük ilerlemeler kaydetti.

Şirketin bir süredir kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için üzerinde çalıştığı özelliklerden biri de yapay zeka destekli dönüştürme aracıydı. Bu araç başlıktan da tahmin edebileceğiniz gibi Word dosyalarını yalnızca bir tıklama ile PowerPoint sunumlarına dönüştürmenize olanak tanıyor. Yazılım devi şu anda bu özelliği sadece bir dil ve platform ile sınırlı olmak kaydı ile kullanıma sunmuş durumda.

Microsoft'un yeni aracı sadece Microsoft Word'ün web sürümünde kullanılabiliyor. Bu özellik, Word belgelerinizi profesyonel bir görünüme sahip PowerPoint sunumuna dönüştürmenizi inanılmaz bir şekilde kolaylaştırıyor. Bu aracı en basit şekilde anlatmak gerekirse dönüştürücü sayesinde manuel işlemler sona eriyor, otomatikliğin söz konusu olduğu bir süreç devreye giriyor.

Bu özelliğin nasıl çalıştığı aşağıdaki maddelerde basitçe açıklanmıştır: