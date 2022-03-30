Wordle Türkçe’de En Başarılı İller Açıklandı!

Wordle Türkçe’de en başarılı iller ve en zor kelime dahil olmak üzere pek çok istatistiki bilgi belli oldu. Kullanıma sunulduğu andan itibaren oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan oyuna ilişkin paylaşılan bilgiler haberimizde.

Josh Wardle tarafından geliştirilen web tabanlı kelime oyunu Wordle, tüm dünyada çok büyük beğeni topladı. Özellikle sosyal medya üzerinden en çok konuşulan konulardan bir tanesi haline gelen Wordle’ın bir süre sonra Türkçe versiyonu geliştirildi.

Oyunun Türkçe sürümü de tıpkı global versiyonu gibi oldukça popüler hale geldi. Milyonlarca kişi tarafından oynanan oyuna dair bazı istatistiki bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bu bilgiler, oyunun Türkiye’deki durumunu gözler önüne serdi.

Wordle Türkçe’de En Başarılı İller Belli Oldu

Kayseri Kahramanmaraş İstanbul Konya Adana Samsun Ankara Denizli Eskişehir Mersin

Çok sayıda internet kullanıcısının hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelen oyunda en başarılı şehirler belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre popüler kelime oyununda en başarılı olan illerin ilk sırasında Kayseri yer aldı. Kayseri’yi Kahramanmaraş takip etti. Üçüncü sırada ise İstanbul konumlandı.

Günlük sorulan soruları çok kısa bir süre içerisinde doğru tahmin ederek büyük bir başarı elde eden illerin dördüncü sırasında Konya bulunuyor. Beşinci sırada Adana konumlanırken altıncı sırada ise Samsun yer aldı. Samsun’u Ankara, Denizli, Eskişehir ve Mersin takip etti.

En başarılı kentlerin yanı sıra bazı önemli bilgiler de paylaşıldı. Aktarılan bilgilere göre Wordle Türkçe’de en zor kelime elips oldu. Oyuncuların yüzde 51’lik kısmı söz konusu kelimeyi dördüncü ve sonraki denemelerde bulabildi. Kullanıcıların ortalama kelime tahmin süresi ise 3 dakika 32 saniye olarak açıklandı.

Worlde Türkçe isimli kelime oyununu oynayan oyuncular, Twitter isimli popüler sosyal medya platformu üzerinden 290 bin kez skorlarını paylaştı. Paylaşılan bir diğer istatistiki bilgiye göre her gece 00.00 - 01.00 saatleri arasında ortalama 100 bin oyuncu yeni kelime çözüyor. Her gece saat 00.00’de yeni kelimelerin çıktığını belirtelim.

Geçtiğimiz haftalarda Bundle tarafından satın alınan popüler kelime oyunu bilgisayarın yanı sıra mobil cihazlar üzerinden de çok rahat ve pratik bir şekilde oynanabiliyor. Oyuncuların yüzde 78’inin Wordle’a mobil cihazlar üzerinden erişiyor.