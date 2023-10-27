World of Warships, Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Etkinlikler ve Ödüller Sunuyor!

Kıbrıslı Wargaming şirketi tarafından yayınlanan deniz savaşı temalı oyun World of Warships, Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yılına özel etkinlikler ve ödüller sunuyor. Eski ve yeni oyuncular için birbirinden güzel fırsatlar sunuyor.

Etkinliğe Nasıl Katılacaklar?

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız şu günlerde, birçok şirket çeşitli etkinlikler ve kutlamalar gerçekleştirdi. Her alanda olduğu gibi oyunculara da 100. yıl kutlamalarına özel fırsatlar sunuluyor.

World of Warships, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak adına oyunculara ödüller kazanabilecekleri bir etkinlik hediye ediyor. Oyuncuların özel ödüllerikazanabilmeleri için üç bölümden oluşan bir görev zincirini takip etmeleri gerekiyor.

Oyuncular, görev zincirinde ilerledikçe Türkiye’nin ulusal renklerini içeren kamuflajlar kazanacaklar. Üç görevi de tamamladıktan sonra etkinliğin en büyük ödülü olan "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı" bayrağını kazanacaklar.

Ayrıca bu savaş görevini V-X Seviye gemiler, Ranked ve Co-op Battles oyunları, Brawl, Operations ve Halloween Operations oynayarak da tamamlayabilirler. Oyuna yeni başlayan oyuncylar için de oyun içi öğeler bulunuyor.

Kısacası World of Warships'in bu etkinliği, hem savaşlara katılmış eski oyunculara hem de oyunu keşfedecek yeni oyunculara hitap ediyor.

Peki siz World of Warships'in bu hareketini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.