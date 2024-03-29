World of Warships: Legends Mobil Cihazlara Geldi: Sistem Gereksinimleri Açıklandı!
Geliştirici Wargaming, oyuncuların beklediği duyuruyu nihayet yaptı. World of Warships: Legends oyunu artık mobil cihazlarda da oynanabilecek. İşte detaylar!
Oyun geliştiricisi olan Wargaming, popüler oyunlarından MMO World of Warships: Legends'in ilk kez mobil platformlara geldiğinin duyurusunu yaptı.
Kullanıcılar, telefon veya tabletlerinin donanım gereksinimlerini karşılamaları dahilinde oyunu iOS ve Android cihazlarda oynayabilecekler.
Wargaming aynı zamanda mobil ve konsol sürümlerinin esasen aynı olduğunu açıkladı. Fakat her türlü oyuncuların mobil versiyona alışmak için biraz zamana ihtiyacı olabilir. Görüş alanında ve kontrolde hafif değişiklikler bulunuyor.
Geliştiriciler ayrıca, neredeyse tüm özellikleri konsol versiyonunda olduğu gibi mobil versiyona entegre etmeyi başardıklarını söylediler. Uçak gemileri, Filolar ve Eğitim Odalarını da mobil oyuna eklemek için çalıştıklarını doğruladılar.
World of Warship: Legends Sistem Gereksinimleri
iOS
- OS: 14 veya daha üst sürümler
- Minimum: iPhone XR/iPhone XS (XS MAX)/iPad Air (3rd gen), A12 Bionic/3GB RAM
- Tavsiye Edilen: iPhone 11/11 Pro veya daha üst modeller
Android
- OS: 9.0 veya daha üst sürümler
- GPU: Adreno 640 veya daha günceli
- Vulkan: 1.2 veya daha günceli
- RAM: 4 GB
- Yalnızca mobil veya tablet olması gerekiyor.
Konsol oyununda olduğu gibi hem Android hem de iOS sürümleri ücretsiz oynanabilir. Aynı zamanda Xbox ve PlayStation için çapraz oynama ve çapraz ilerleme özelliklerini bulunduruyor.
En Eğlenceli 5 Mobil Oyun
Mobil cihazlar elimize ulaştığından beridir oyunlar ile birlikte yaşamaktayız. Özellikle günlük yaşantımızda birçoğumuz bilgisayarlar yerine mobil cihazların başında oluyoruz.
Wargaming, sezgisel ve kolay dokunmatik ekran kontrolleri vadediyor. Mobil ve konsol sürümleri olabildiğince benzer olacak, fakat küçük farklılıklar da içerebilir
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