World of Warships: Legends Mobil Cihazlara Geldi: Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Oyun geliştiricisi olan Wargaming, popüler oyunlarından MMO World of Warships: Legends'in ilk kez mobil platformlara geldiğinin duyurusunu yaptı.

Kullanıcılar, telefon veya tabletlerinin donanım gereksinimlerini karşılamaları dahilinde oyunu iOS ve Android cihazlarda oynayabilecekler.

Wargaming aynı zamanda mobil ve konsol sürümlerinin esasen aynı olduğunu açıkladı. Fakat her türlü oyuncuların mobil versiyona alışmak için biraz zamana ihtiyacı olabilir. Görüş alanında ve kontrolde hafif değişiklikler bulunuyor.

Geliştiriciler ayrıca, neredeyse tüm özellikleri konsol versiyonunda olduğu gibi mobil versiyona entegre etmeyi başardıklarını söylediler. Uçak gemileri, Filolar ve Eğitim Odalarını da mobil oyuna eklemek için çalıştıklarını doğruladılar.

World of Warship: Legends Sistem Gereksinimleri

iOS

OS: 14 veya daha üst sürümler

Minimum: iPhone XR/iPhone XS (XS MAX)/iPad Air (3rd gen), A12 Bionic/3GB RAM

Tavsiye Edilen: iPhone 11/11 Pro veya daha üst modeller

Android

OS: 9.0 veya daha üst sürümler

GPU: Adreno 640 veya daha günceli

Vulkan: 1.2 veya daha günceli

RAM: 4 GB

Yalnızca mobil veya tablet olması gerekiyor.

Konsol oyununda olduğu gibi hem Android hem de iOS sürümleri ücretsiz oynanabilir. Aynı zamanda Xbox ve PlayStation için çapraz oynama ve çapraz ilerleme özelliklerini bulunduruyor.

Wargaming, sezgisel ve kolay dokunmatik ekran kontrolleri vadediyor. Mobil ve konsol sürümleri olabildiğince benzer olacak, fakat küçük farklılıklar da içerebilir