Fotoğrafları Üç Boyutlu Hale Getirip İçerisinde Gezdirebilen Yeni Yapay Zeka Aracı İle Tanışın!

Her geçen gün yeni bir sürprizle karşımıza çıkan yapay zeka teknolojisi, özellikle görsel alanında hepimizi şaşırtacak seviyelere ulaştı. Son olarak yeni geliştirilen bir yapay zeka aracı, kullanıcıların istediği görselleri üç boyutlu hale getirip fotoğrafların içerisinde gezmesini sağlıyor.

Worlds Lab isimli yapay zeka platformunun geliştirdiği yeni Generating Worlds aracı, devrim yataran özelliğiyle şimdiden pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başardı.

Yapay Zeka Aracı, Fotoğraflardaki Ortamların Üç Boyutlu Versiyonlarını Üretiyor

Platform tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni yapay zeka aracı iki boyutlu görsellerde yer alan ortamları gerçekçi bir şekilde üç boyutlu şekilde görüntülenmesine olanak tanıyor. Üstelik oluşturulan üç boyutlu görsellerde gezinme fırsatınız da mevcut.

Generating Worlds'un çalışma sistemi oldukça basit. Kullanıcılar, yapay zeka aracı ile herhangi bir fotoğrafı kısa bir sürede çok detaylı 3 boyutlu bir ortama dönüştürebiliyor. Aracın, eski tablolardan günümüz manzaralarına kadar pek çok görselde iyi sonuçlar verebildiğini söyleyebiliriz.

Aktarılanlara göre yeni Generating Worlds, daha çok geliştirildiği takdirde sinemadan, simülasyon programlarına kadar pek çok sektörde sıkça kullanılabilir. Zira aracın çeşitli video oluşturma platformlarıyla birleştirdiği senaryolarda animasyon eserlerine yeni bir soluk kazandırabileceği düşünülüyor. Şimdilik herkesin kullanımına açılmayan yeni Generating Worlds'un deme sürümü için burayı ziyaret edebilirsiniz.

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