World of Warcraft Shadowlands Sistem Gereksinimleri Güncellendi

Blizzard Entertainment, geçtiğimiz günlerde MMORPG türündeki World of Warcraft için yayımlanacak olan Shadowlands genişleme paketinin minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini açıklamıştı. Genişleme paketinin minimum sistem gereksinimlerinde SSD'ye ihtiyaç duyulması oldukça dikkat çekmişti ve bu durum oyuncuların tepki göstermesine neden olmuştu. Blizzard Entertainment, World of Warcraft Shadowlands sistem gereksinimlerini güncelledi. Yeni sistem gereksinimleri ile ilgili detaylar haberimizde.

Güncellenen World of Warcraft Shadowlands Sistem Gereksinimleri

Blizzard Entertainment, geçtiğimiz günlerde World of Warcraft'un Shadowlands genişleme paketi için bilgisayar sistem gereksinimlerini açıklamıştı. Shadowlands minimum sistem gereksinimlerinde SSD'ye ihtiyaç duyulması oyuncuların Blizzard Entertainment'a tepki göstermesine neden olmuştu.

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen devasa çevrim içi rol yapma oyunu World of Warcraft için yayımlanacak olan Shadowlands genişleme paketinin minimum sistem gereksinimlerinde SSD veya HDD şeklinde değişiklik yapıldı. Ayrıca Harddisk'in oyun deneyimini etkileybileceği belirtildi. Aşağıda yer alan Shadowlands genişleme paketinin güncellenen sistem gereksinimlerini inceyebilir ve genişleme paketinin bilgisayarınızda sorunsuz bir şekilde çalışıp çalışmayacağı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

World of Warcraft Shadowlands minimum sistem gereksinimleri:

• İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

• İşlemci: Intel Core i5-3450 veya AMD FX 8300

• Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760, AMD Radeon RX 560 veya Intel UHD 630 (45W) ( DirectX 11 uyumlu 2GB VRAM ekran kartı)

• RAM: 4 GB (Entegre ekran kartı kullanılıyorsa 8 GB)

• Depolama Alanı: SSD veya HDD, 100GB kullanılabilir alan

World of Warcraft Shadowlands önerilen sistem gereksinimleri:

• İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

• İşlemci: Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 7 2700X

• Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 veya AMD Radeon RX Vega 65 ( DirectX 12 uyumlu 8GB VRAM ekran kartı)

• RAM: 8 GB

• Depolama Alanı: SSD, 100GB kullanılabilir alan