Windows ve Linux Karışımı İşletim Sistemi "Wubuntu"

"Wubuntu" kulağa oldukça ilginç bir fikir gibi gelse de, bu Linux ve Windows karışımı işletim sistemi tam anlamıyla bir "kimlik karmaşası" yaşıyor gibi görünüyor. Kubuntu temelli bir dağıtım olan Wubuntu, Windows 11’e benzeyen temalar ve araçlarla donatılmış, ancak bu benzerlik sadece yüzeysel düzeyde kalıyor.

Temalar ve ikonlar, Microsoft'un tasarımlarını neredeyse birebir kopyalanmışken telif konusunda sıkıntılar çekeceği günler eli kulağındadır.

Windows Özelliklerini Tamamen Kopyalamış

Distro adlı paket sunan bu işletim sistemi, Microsoft Edge ve Google Chrome ile birlikte geliyor, hatta yerel bir LibreOffice alternatifi sunmak yerine Microsoft 365 Online’a yönlendiriyor.

Ayrıca bu sistem Windows ve Android uygulamalarını çalıştırmak için WINE ve PrimeOS gibi araçlarla donatılmış. Bu yönleriyle, Microsoft ekosistemine aşina olan kullanıcıları çekmek istese de derinlerine indiğinizde hala bir Linux deneyimi sunduğunu görebiliyoruz.

Nerede Kaldı Açık Kaynak?

Wubuntu, "PowerTools" adı verilen bir yönetim paneline sahip, ancak bu paneli kullanabilmek için 35 dolar ödemek gerekiyor. Bu ücretli özellikler ve dağıtımın genel yapısına bakıyoruz ve açık kaynak sunma mantığına hiç de uygun olmadığını görüyoruz. Özellikle, KDE Plasma’nın mevcut özelliklerini biraz süsleyip "Windows gibi görünmek" için para istemesi kulağa oldukça garip geliyor.

Benzer bir deneyim sunan LinuxFX ise biraz daha Windows 10 havasında ve farklı bir masaüstü düzenine sahip. Her ikisinin de ortak yanı: Güvenlik ve kullanıcı verisi yönetimi açısından geçmişte eleştirilmiş olmaları.