Microsoft Şokta: Program İndirmeden Ücretsiz Windows ve Office Etkinleştirme Yöntemi Bulundu!

Eğer bir Windows kullanıcısıysanız eminim ki "Bu windows kopyası orjinal değil" bildirimi ya da Word gibi Office programlarına para vermeniz gerektiği gerçeği ile çoktan tanışmışsınızdır. Her ne kadar bu sorunları aşmasının "bazı" yolları olsa da bunlar çoğu zaman korsan sürümler ya da üçüncü parti programlar kullanmanızı gerektiriyor.

Görünüşe göre bu zorunluluk tarih oluyor çünkü Massgrave isimli hacker grubu Microsoft’un yazılım lisanslama sistemini kırmayı başardı. Bu yöntemle, Windows Windows 11’den tutun da Office gibi ücretli servislere kadar tam servis ve programların kalıcı olarak etkinleştirilebildiği iddia ediliyor. İşte detaylar!

Microsoft'un başı bir kez daha bir hacker grubu ile belada. Massgrave, Microsoft’un yazılım lisanslama sisteminin "güvenlik duvarını" aşmayı başardı. Massgrave'in bulduğu yöntem herhangi bir program indirmeden ya da dosyalarda değişiklik yapmadan yazılımı sanki ücretini ödemişsiniz gibi aktif hale getirebiliyor.

Üstelik yeni yöntemin oldukça kolay olduğu da iddialar arasında. Ayrıca, bu yöntem sayesinde 2025’te desteği sona erecek olan Windows 10 için ücretsiz güvenlik güncellemelerine erişim sağlanabileceği ifade ediliyor. Bu da Windows 11'e geçiş konusunda tereddüt yaşayan ancak risk almak istemeyen Windows 10 kullanıcılarının ilgisini çekecek gibi duruyor.

Massgrave'in açıklamasına göre "çözüm çok yakında sizlerle olacak". Hacker grubunun detaylı bir rehber ile işlemin nasıl yapılacağından bahsetmesi bekleniyor. Peki bu yaptıkları yasal mı? Kısaca cevap verecek olursak; hayır, Windows ya da herhangi bir Microsoft yazılımını korsan yollarla aktifleştirmek yasal değildir.

This is the largest breakthrough in Windows / Office piracy ever.

This solution will be available in the coming months—stay tuned for updates! pic.twitter.com/8wwM3JjSJF