Apple WWDC 2023 Etkinliğinde Neler Bekleniyor?

Apple'ın merakla beklenen etkinliği WWDC 2023 etkinliği tarihi belli oldu. Ünlü teknoloji devinin yıllardır düzenli olarak gerçekleştirdiği ve birçok ürünü tanıttığı geleneksel etkinlikte tanıtılması beklenen ürün ve yazılımları sizler için derledik.

Yaz aylarında gerçekleştirilecek olan etkinlikte en merak edilen ürün şüphesiz ki Apple karma gerçeklik başlığı. Ayrıca yeni iPad ve MacBook'lar da beklenen ürünler arasında.

Apple WWDC 2023 Ne Zaman Gerçekleştirilecek

Apple Bağımsız Yazılım Geliştiricileri Konferansı olarak Türkçe'ye çevrilebilecek olan WWDC, 1983 yılından beri düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Başta Apple ürünlerinin tanıtımı olmakla birlikte yazılım geliştiriciler için dee önemli bir etkinlik olan WWDC 2023, bu sene firmanın uzay gemisi olarak nitelendirilen Apple Park'ta gerçekleştirilecek.

WWDC 2023 tarihi olarak ise 5 Haziran 2023 seçildi. Sınırlı sayıda basın mensubununu katılımıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik, YouTube gibi canlı yayın platformlarından izlenebilecek.

Apple WWDC 2023'te Neler Tanıtılacak?

Apple Karma Gerçeklik Başlığı

Yeni İşletim Sistemi Sürümleri

Yeni Mac ve iPad Modelleri

Apple'ın bu sene gerçekleştireceği etkinlikte önemli cihazlarını tanıtması bekleniyor. Özellikle yeni cihazların tanıtımıyla ünlenen WWDC'nin 2023 edisyonunda hiç şüphesiz ki eğer tanıtılırsa bir "kral" olacak: Apple karma gerçeklik başlığı!

Öte yandan WWDC etkinliklerinde genelde yeni iPhone, Apple Watch ve AirPods modellerinin tanıtılmadığını, bu ürünlerin tanıtımının sonbahar aylarında gerçekleştirildiğini belirtmemiz gerekir.

Apple Karma Gerçeklik Başlığı

Firmadan herhangi bir doğrulama gelmese de Apple'ın bir süredir kendi karma gerçeklik başlığı tasarımı üzerinde çalıştığı oldukça yaygın bir dedikodu haline geldi. Hatta bu karma gerçeklik başlığına ait olduğu düşünülen bazı donanım parçalarının fotoğrafları dahi paylaşıldı.

Meta başta olmak üzere birçok şirketin büyük yatırımlar yaptığı metaverse kavramına karma gerçeklik başlığı ile adım atmaya hazırlanan Apple, sanal gerçeklik başlıkları konusunda yeni bir devrimin öncüsü olabilir. Karma gerçeklik başlığı ile birlikte aynı zamanda xrOS isminde yeni işletim sisteminin de tanıtılacağı iddia ediliyor.

Yeni İşletim Sistemi Sürümleri (iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10)

Apple'ın WWDC sırasında sıkça tanıtımını yaptığı ürünlerinden biri de işletim sistemleri oluyor. Bu sene WWDC 2023'te iOS 17, iPadOS 17 ve WatchOS 10 gibi işletim sistemlerinin tanıtılacağı düşünülüyor.

iOS 17'nin özellikle CarPlay üzerinde geliştirmeler, çeşitli üçüncü parti yazılım desteklerinin entegrasyonu ve bildirim sisteminde geliştirmeler getirmesi bekleniyor. WatchOS 10 ise kullanıcı deneyimini kökten değiştirebilecek arayüz değişikliklerini vadediyor.

Yeni Mac ve iPad Modelleri

Ürün anlamında WWDC'nin en popüler ismi şüphesiz ki Reality Pro adıyla piyasaya sürülmesi beklenen Apple karma gerçeklik başlığı olacak gibi duruyor. Ancak aynı zamanda Apple'ın diğer platformlar için de yeni modelleri tanıtacağı düşünülüyor.

Bunların en başında yeni iPad Air ve Mac modellerinin geleceği iddia ediliyor. Ayrıca sonunda Mac Pro'nun M2 işlemciler ile birlikte Apple Silicon altyapısına geçeceği belirtiliyor.