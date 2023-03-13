Apple Karma Gerçeklik Başlığı Tasarımı Sızdırılmış Olabilir

Apple karma gerçeklik başlığı hakkında artık neredeyse her hafta yeni bir bilgi gelmeye başladı. Bu sefer de Apple karma gerçeklik başlığına ait olduğu iddia edilen bir donanımın fotoğrafı Twitter'da paylaştı.

Apple sızıntılarıyla ünlü Mr. White isimli bir Twitter kullanıcısı, dev teknoloji firmasının bir sonraki büyük ürünü olarak hazırladığı karma gerçeklik başlığı için bazı parça fotoğraflarını sızdırdı.

Apple Karma Gerçeklik Başlığı Şekli Ortaya Çıktı

Henüz parçaların gerçekten de beklenen karma gerçeklik başlığına ait olup olmadığı belli değil. Fakat paylaşılan fotoğrafta yer alan parçanın üzerinde Apple'ın akıllı ev asistanı HomePod'ta kullanılan mikrofon düzenin yer alması, sızıntının doğruluğu ihtimalini artırıyor.

Açık bir şekilde gözlük şekline sahip olan parçanın, artırılmış gerçeklik başlığının dış iskeleti olduğunu düşünülüyor.

Micro OLED 4K ekrana sahip olması beklenen Apple karma gerçeklik başlığının 3.000 dolar civarı bir fiyattan satışa sunulması bekleniyor. Öte yandan cihazda göz ve el takibi için gelişmiş sensörlerin yer alacağı belirtiliyor.