WWE 2K24 Duyuru Fragmanı Yayınlandı: Çıkış Tarihi de Belli Oldu!

Merakla beklenen WWE 2K serisinin yeni oyunu WWE 2K24'ün, 8 Mart 2024 tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X ve S, Xbox One ve PC platformları için piyasaya sürüleceği açıklandı. Çıkış tarihi bir de duyuru fragmanıyla birlikte geldi.

Yayıncı 2K, Cody Rhodes'un oyunun standart sürümünün kapak süperstarı olduğunu doğruladı. WWE 2K24'ün Deluxe sürümünün kapağında ise Rhea Ripley ve Bianca Belair yer alıyor.

WWE 2K24 Duyuru Fragmanı

Ayrıca WrestleMania'nın 40. yıldönümüne denk gelecek şekilde tasarlanmış bir WWE 2K24 40 Years of WrestleMania Edition da satışa sunuldu ve kapakta geçmişten ve günümüzden süper yıldızların bir kolajı ve ikonik WrestleMania tabelası yer alıyor.

Visual Concepts tarafından geliştirilen WWE 2K24, kullanıcıların WrestleMania tarihindeki ikonik anları oynamasına olanak tanıyan bir WrestleMania modu, Ambulans ve Özel Konuk Hakem gibi dört yeni maç türü, iki yeni MyRISE deneyimi ve Roman Reigns, Andre the Giant, Becky Lynch, Batista, Kurt Angle, Asuka, Bret Hart, Brock Lesnar, "Macho Man" Randy Savage, Chyna ve daha fazlası dâhil olmak üzere 200'den fazla WWE süperstarı ve efsanesinden oluşan bir kadro içeriyor.

WWE 2K24 Fiyatı

WWE 2K24'ün PlayStation 5 standart sürümü ülkemizde 1.749 TL'den satışa sunulurken, Xbox tarafında bu fiyat 1.879 TL olarak belirlenmiş durumda. Steam tarafında ise herhangi bir bölgesel fiyatlandırma ne yazık ki yok ve oyunun standart sürümü globalle aynı olarak 60 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Peki siz WWE 2K24'ü satın almayı düşünüyor musunuz? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.