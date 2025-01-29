WWE 2K25'in Çıkış Tarihi Açıklandı! Açık Dünya Moduyla Fark Yaratacak

En popüler güreş serilerinden biri olan WWE'nin yeni oyunu WWE 2K25'yi bekleyen oyuncular için heyecan verici gelişme yaşandı. Oyunun açık dünya modu ile birlikte geleceği açıklandı. Ayrıca oyunun çıkış tarihi de duyuruldu.

WWE 2K25 Açık Dünya Modu ile Öne Çıkacak

2K Games, güreş simülasyonu türündeki yeni oyunu için oldukça önemli detaylar paylaştı. Oyuna The Island isimli açık dünya modu eklenecek. Oyuncular çeşitli görevler içeren WWE temalı dünyada gezebilecek. Bu modun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına özel olacağı belirtildi.

Serinin yeni oyununda Bloodline Rules ve Underground Match gibi yeni maç türleri yer alacak. WWE 2K25'te MyRise yalnızca bir hikayeye sahip olacak. Bu modda erkek veya kadın bir süperstarla oynanabilecek.

MyFaction'da küçük bir değişiklik yapılacak. Proving Grounds'un yerini Faction Wars alacak. Oyundaki oynanabilir güreşçiler arasında John Cena, CM Punk, Jade Cargill, Rob Van Dam ve daha birçok karakter olacak.

WWE 2K25 Çıkış Tarihi

WWE 2K25'in standart sürümü 14 Mart 2025 tarihinde piyasaya sürülecek ancak oyunun özel sürümünü ön sipariş veren oyuncular 7 Mart 2025 tarihinde oyunu oynamaya başlayabilecek. Oyun Steam'de 59,99 dolar, Xbox ve PlayStation mağazalarında ise 2.599 TL fiyata satılıyor.

Yeni WWE oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce serinin önceki oyunları gibi başarılı olabilecek mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.